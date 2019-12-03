Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T11:05+0300
https://ria.ru/20191203/1561868830.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156189/60/1561896012_0:83:3007:1775_1036x0_80_0_0_7540288cf50298ed76f8f70c67f0f978.jpg
РИА Новости

Дали отпор: Китай ударил санкциями по США

08:00 03.12.2019 (обновлено: 11:05 03.12.2019)
5254
© REUTERS / Kevin Lamarque/File PhotoПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
© REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пекин ввел санкции против ряда американских компаний — за вмешательство Вашингтона во внутренние дела Гонконга. Вместе с тем Китай по-прежнему добивается от Трампа отмены пошлин, а США угрожают новыми импортными тарифами с 15 декабря. Наблюдатели уверены: теперь торговой сделки можно не ждать.

Не в свое дело

Переговоры США и Китая по окончанию торговой войны рискуют зайти в тупик. Пекин требует от Вашингтона отмены уже действующих пошлин на китайский импорт, однако Трамп дал понять, что не готов к этому.
На прошлой неделе он подписал два законопроекта, принятые конгрессом практически единогласно. Оба касаются протестов в Гонконге.
Первый закон ограничивает торговые привилегии для Пекина. Чтобы они сохранялись, Государственный департамент должен ежегодно подтверждать достаточную автономию Гонконга от материкового Китая. Также закон предусматривает санкции против китайских чиновников, нарушающих, по мнению Вашингтона, права человека в Гонконге.
Второй документ запрещает поставлять из США в Гонконг экипировку и оборудование для правоохранительных органов, в том числе слезоточивый газ, перцовые баллончики, резиновые пули и электрошокеры.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
23 ноября, 08:00
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
В Китае все это расценили как "серьезные нарушения международного права, основных норм международных отношений" и вмешательство во внутренние дела КНР.

Министерство иностранных дел страны пообещало решительные контрмеры. Несколько дней казалось, что китайцы ограничатся угрозами. В минувшую пятницу американская Wall Street Journal отметила: никаких ответных действий Пекина на подписанный Трампом законопроект не последовало.

"Желая сохранить лицо, Пекин переключил внимание на то, будет ли президент США реализовывать то, что предусмотрено законопроектом", — рассуждала газета.
Однако американцы рано радовались. В понедельник китайское внешнеполитическое ведомство ввело ограничения в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая Freedom House и Human Rights Watch. Как заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин, эти структуры содействуют "антикитайским силам в наведении хаоса в Гонконге и подстрекают их к совершению насильственных преступлений".
Кроме того, КНР приостановила рассмотрение запросов от американских военных кораблей и самолетов на заход в порт и воздушное пространство Гонконга.
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
16 ноября, 08:00
"Я вам пишу": Трамп умолял Эрдогана отказаться от российских С-400

Опасная игра

Эксперты считают, что эффект от китайских санкций будет скорее символическим. Как указывает The New York Times, у американских правозащитных организаций нет представительств в материковом Китае, поскольку в 2016 году Пекин уже принял всеобъемлющий закон, строго регламентирующий деятельность иностранных неправительственных групп.
Зато американские законы в поддержку протестов в Гонконге резко уменьшают шансы на заключение нового китайско-американского торгового договора.

В воскресенье официальное издание Коммунистической партии Китая о международной политике, газета Global Times сообщила, что Пекин теперь настаивает на отмене Трампом не только решения о новых импортных тарифах с 15 декабря, но и всех ранее введенных пошлин на китайские товары.

"Источники, непосредственно осведомленные о торговых переговорах, проинформировали Global Times о том, что в рамках первой фазы заключения нового соглашения США должны отменить действующие тарифы, а не только запланированные", — утверждает издание. Газета подчеркивает: "Официальные лица сопротивляются такому требованию, потому что тарифы были их единственным оружием в торговой войне и отказ от них для Вашингтона равносилен капитуляции".
Американский доллар и китайский юань
24 октября, 08:00
США хотят оставить Китай без долларов
Если Трамп выполнит требование Пекина и аннулирует все пошлины, ему нечего будет показать избирателям на следующих президентских выборах. С другой стороны, президент США заявил в прошлую пятницу, что переговоры по торговой сделке продвигаются хорошо.
"Неясно, отменит ли Трамп все тарифы для того, чтобы избежать каких-либо потрясений на рынке в критическом для его переизбрания 2020 году", — пишет в своем блоге экономический обозреватель ZeroHedge.

Однако последствия для США могут оказаться еще более разрушительными. "Подрывная попытка Вашингтона отвлечь глобальные портфельные инвестиции от Китая посредством дестабилизации Гонконга вынудит Пекин задействовать план "Б" с активной распродажей долларовых активов, — предупреждает независимый аналитик Аласдайр Маклеод. — Китай рассчитывал направить иностранные инвестиции на инфраструктурные проекты. Но американцам действительно удалось закрыть поток денег через Гонконг. И сейчас Пекин находится перед выбором: приостановить планы развития или воспользоваться собственными долларовыми резервами для их реализации".

Маклеод напоминает, что, помимо казначейских обязательств США на 1,1 триллиона долларов, у Пекина, вероятно, имеется еще на триллион или около того долларовых активов в краткосрочных инструментах и банковских депозитах.
8741421
Обсудить 1
торговая войнаСанкцииХуа ЧуньинThe Wall Street JournalПекинКитайВашингтон (город)
Рекомендуем
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг объявила войну белым мужчинам
Женщина гуляет с ребенком в парке Зарядье в Москве
Названа главная опасность для России: кто виноват в вымирании
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Юбилей с умершим мозгом. Выиграет ли Россия от разлада в НАТО
Волонтер фонда Сильные дети
"Стыдно и страшно": откровения лжеволонтеров о сборах в карман
Разгрузка судна-контейнеровоза в порту Саванна в США
США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 миллиарда
Десантный вертолетоносный корабль-док Мистраль
Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских "Мистралей"
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве
Эрдоган пригрозил бойкотировать планы НАТО по защите Польши и Балтии
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Bloomberg: в ОПЕК предрекли конец "золотого века" сланцевой нефти
Пункт пропуска на линии разграничения Украины и ЛНР
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
СК рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян
Сотрудник отряда Лиза Алерт
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Солнцево
В московском районе Солнцево объявили карантин
Корона Рудольфа II
Генетическая сторона власти. Чем болели последние короли Европы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
10:54Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
10:52Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский
10:48В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге
10:48Правительство Мордовии объяснило низкий уровень зарплат
10:45Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом окажут помощь
10:45В Сирии началось 13-е совместное с Турцией патрулирование границы
10:42Россия поддержит повышение статуса Монголии в ШОС, заявил посол
10:41В Челябинске замдиректора дома престарелых осудили за взятку
Лента новостейМолния