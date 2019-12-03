Дали отпор: Китай ударил санкциями по США

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пекин ввел санкции против ряда американских компаний — за вмешательство Вашингтона во внутренние дела Гонконга. Вместе с тем Китай по-прежнему добивается от Трампа отмены пошлин, а США угрожают новыми импортными тарифами с 15 декабря. Наблюдатели уверены: теперь торговой сделки можно не ждать.

Не в свое дело

Переговоры США и Китая по окончанию торговой войны рискуют зайти в тупик. Пекин требует от Вашингтона отмены уже действующих пошлин на китайский импорт, однако Трамп дал понять, что не готов к этому.

На прошлой неделе он подписал два законопроекта, принятые конгрессом практически единогласно. Оба касаются протестов в Гонконге.

Первый закон ограничивает торговые привилегии для Пекина. Чтобы они сохранялись, Государственный департамент должен ежегодно подтверждать достаточную автономию Гонконга от материкового Китая. Также закон предусматривает санкции против китайских чиновников, нарушающих, по мнению Вашингтона, права человека в Гонконге.

Второй документ запрещает поставлять из США в Гонконг экипировку и оборудование для правоохранительных органов, в том числе слезоточивый газ, перцовые баллончики, резиновые пули и электрошокеры.

В Китае все это расценили как "серьезные нарушения международного права, основных норм международных отношений" и вмешательство во внутренние дела КНР.

Министерство иностранных дел страны пообещало решительные контрмеры. Несколько дней казалось, что китайцы ограничатся угрозами. В минувшую пятницу американская Wall Street Journal отметила: никаких ответных действий Пекина на подписанный Трампом законопроект не последовало.

"Желая сохранить лицо, Пекин переключил внимание на то, будет ли президент США реализовывать то, что предусмотрено законопроектом", — рассуждала газета.

Однако американцы рано радовались. В понедельник китайское внешнеполитическое ведомство ввело ограничения в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая Freedom House и Human Rights Watch. Как заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин, эти структуры содействуют "антикитайским силам в наведении хаоса в Гонконге и подстрекают их к совершению насильственных преступлений".

Кроме того, КНР приостановила рассмотрение запросов от американских военных кораблей и самолетов на заход в порт и воздушное пространство Гонконга.

Опасная игра

Эксперты считают, что эффект от китайских санкций будет скорее символическим. Как указывает The New York Times, у американских правозащитных организаций нет представительств в материковом Китае, поскольку в 2016 году Пекин уже принял всеобъемлющий закон, строго регламентирующий деятельность иностранных неправительственных групп.

Зато американские законы в поддержку протестов в Гонконге резко уменьшают шансы на заключение нового китайско-американского торгового договора.

В воскресенье официальное издание Коммунистической партии Китая о международной политике, газета Global Times сообщила, что Пекин теперь настаивает на отмене Трампом не только решения о новых импортных тарифах с 15 декабря, но и всех ранее введенных пошлин на китайские товары.

"Источники, непосредственно осведомленные о торговых переговорах, проинформировали Global Times о том, что в рамках первой фазы заключения нового соглашения США должны отменить действующие тарифы, а не только запланированные", — утверждает издание. Газета подчеркивает: "Официальные лица сопротивляются такому требованию, потому что тарифы были их единственным оружием в торговой войне и отказ от них для Вашингтона равносилен капитуляции".

Если Трамп выполнит требование Пекина и аннулирует все пошлины, ему нечего будет показать избирателям на следующих президентских выборах. С другой стороны, президент США заявил в прошлую пятницу, что переговоры по торговой сделке продвигаются хорошо.

"Неясно, отменит ли Трамп все тарифы для того, чтобы избежать каких-либо потрясений на рынке в критическом для его переизбрания 2020 году", — пишет в своем блоге экономический обозреватель ZeroHedge.

Однако последствия для США могут оказаться еще более разрушительными. "Подрывная попытка Вашингтона отвлечь глобальные портфельные инвестиции от Китая посредством дестабилизации Гонконга вынудит Пекин задействовать план "Б" с активной распродажей долларовых активов, — предупреждает независимый аналитик Аласдайр Маклеод. — Китай рассчитывал направить иностранные инвестиции на инфраструктурные проекты. Но американцам действительно удалось закрыть поток денег через Гонконг. И сейчас Пекин находится перед выбором: приостановить планы развития или воспользоваться собственными долларовыми резервами для их реализации".