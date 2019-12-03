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РИА Новости

"Закопали в лесу": в убийстве ребенка на Урале обвинили сектантов

08:00 03.12.2019
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© Скриншот с YouTube канала "Фамарь"Гайнуллина и Иван Казанцев
Гайнуллина и Иван Казанцев
© Скриншот с YouTube канала "Фамарь"
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО Ивана Казанцева, обвиняемого в убийстве девятилетнего сына. Вместе с ним за решеткой оказалась и глава религиозной секты Земфира Гайнуллина. По данным СК, они расправились с ребенком, после чего избавились от тела и попытались скрыться. Следователи считают, что в скором времени в этом деле могут появиться и другие эпизоды, а также новые фигуранты.

"Странник"

Утром 28 ноября на горячую линию "Ребенок в опасности" СУ СКР по Свердловской области позвонила девушка и сообщила, что в одном из городских парков зарыто тело мальчика. Полицейские выехали на место и действительно обнаружили прикопанный на полметра в землю труп, завернутый в простыню. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате удушья.
Вскоре установили личность погибшего и вышли на главного подозреваемого — им оказался 40-летний Иван Казанцев, вместе с женой и двумя сыновьями переехавший в Екатеринбург из Белоруссии. Семья снимала квартиру, но к приезду оперативников там уже никого не было.
© РИА НовостиСледователи закончили проводить обыск в квартире, где произошло убийство ребенка
Следователи закончили проводить обыск в квартире, где произошло убийство ребенка
© РИА Новости
Следователи закончили проводить обыск в квартире, где произошло убийство ребенка
"Осматривая жилье, криминалисты обнаружили важные улики, указывающие на причастность главы семейства к убийству", — сообщили в региональном управлении СКР.
Преступление вызвало широкий общественный резонанс, поэтому расследование сразу взял под контроль руководитель свердловского главка МВД, а к поискам подозреваемых подключились сотрудники ФСБ.
К тому времени Казанцев вместе со вторым сыном был уже в Уфе. Его задержали на железнодорожном вокзале, когда Иван собирался сесть в поезд. На кадрах, опубликованных СК, видно, как спецназовцы "грузят" подозреваемого в машину, а затем в отделе полиции с ним беседуют оперативники. Задержанный общается неохотно, но на вопрос, приходится ли он погибшему ребенку отцом, утвердительно кивает.
В тот же день наручники защелкнулись и на 48-летней Земфире Гайнуллиной — второй подозреваемой, также бежавшей в Башкирию. "Оба задержанных вели себя, мягко говоря, странно, — добавляет руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Сложилось впечатление, что они зомбированы".
© Фото : СУ СКР по Свердловской областиСледователи осматривают квартиру, где жил Казанцев
Следователи осматривают квартиру, где жил Казанцев
© Фото : СУ СКР по Свердловской области
Следователи осматривают квартиру, где жил Казанцев
В понедельник Казанцева и Гайнуллину поместили в СИЗО как минимум на ближайшие два месяца. Перед судебным заседанием они прятали лица и хранили молчание. На вопрос репортера о гражданстве и постоянном месте жительства Иван ответил: "Я ученик Христа, у меня нет дома, я странник".
Добавим, что мать погибшего мальчика — пока в статусе свидетеля. С ней продолжают работать следователи.

Псевдопророки

Отец несчастного ребенка состоял в религиозной секте "Ученики Христа", лидером которой оказалась Гайнуллина. В твиттере под ником Tamar Tamar она называет себя aпостолом. В аккаунте около тысячи записей, причем все дублированы на английский язык. Однако аудитория у нее небольшая — всего 14 подписчиков. Судя по публикациям, Гайнуллина часто путешествует по российским городам с проповедями.
"Москву Господь даже не удостоил взглядом, — пишет Земфира. — Также Санкт-Петербург и Новосибирск не нашли милости в Его глазах. В Иркутске Господь, водя нас по улицам, сказал, что этот город, третья часть его жителей, будут помилованы".
© РИА НовостиГлава секты "Ученики Христа" Земфира Гайнуллина в зале суда
Глава секты Ученики Христа Земфира Гайнуллина в зале суда
© РИА Новости
Глава секты "Ученики Христа" Земфира Гайнуллина в зале суда
Последняя запись датирована 27 ноября, то есть сделана уже после убийства мальчика и незадолго до задержания Гайнуллиной.
На канале "Фамарь" в YouTube у Земфиры более 60 видеозаписей. В основном это авторские песни под гитару. Во время исполнения одной из них в кадр попадают Казанцев и два мальчика — предположительно, его сыновья. Все трое танцуют и, улыбаясь, хлопают в ладоши. На первый взгляд, все достаточно позитивно.
"Ученики Христа" — это типичный пример мини-секты, в которую, как правило, входит всего несколько десятков адептов, — объясняет РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев. — Таких организаций в России очень много. Некто, страдающий душевным заболеванием, из корыстных соображений либо с целью сотворить что-то "великое" объявляет себя пророком, избранным. Или даже богом. Затем приходит со своей трактовкой к исповедующим традиционную религию и начинает проповедовать".
Далее, по словам эксперта, в зависимости от личностных качеств, силы убеждения, таланта и харизмы ее лидера секта либо превращается в многотысячную организацию, либо, что происходит гораздо чаще, ограничивается кругом в несколько десятков человек.
"Раньше я состоял в такой секте, — рассказывает РИА Новости Ян. — Это были обычные протестантские собрания с песенками про Иисуса Христа и проповедями о том, как Бог нас любит и что мы не должны грешить. Был еще обряд крещения. Кроме того, раньше мы проповедовали на улице и зазывали людей на наши собрания".
© РИА НовостиПодозреваемый в убийстве ребенка в Екатеринбурге
Подозреваемый в убийстве ребенка в Екатеринбурге в суде
© РИА Новости
Подозреваемый в убийстве ребенка в Екатеринбурге
"Конкуренция высокая, рынок перенасыщен псевдопророками, — добавляет Силантьев. — Иногда деятельность таких сект попадает в поле зрения правоохранительных органов. Как правило, их руководителей привлекают за мошенничество, но иногда все заканчивается очень трагично, как это случилось в Екатеринбурге".
Официально силовики пока не называют мотивы убийства. Был ли это обряд или просто трагическая случайность — покажет расследование. Так или иначе, но в понедельник Казанцеву уже предъявили обвинение в убийстве малолетнего, а Гайнуллиной — по статье "Пособничество в убийстве". Фигурантам грозит серьезное наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Валерий ГорелыхСледственный комитет РФФСБ РФРоман СилантьевУфаБелоруссияПроисшествия
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