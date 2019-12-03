"Я художник, я так вижу". Открылась первая выставка Гейнсборо в России

У Гейнсборо всегда было свое мнение и только одно правило: "Я художник — я так вижу". Он ругался с важными заказчиками или начальниками в Королевской академии художеств.

"Томас заявлял: если у вас есть третий подбородок, то я вам его и нарисую, — рассказывает РИА Новости сокуратор выставки Елена Коротких. — На контрасте его соперник Джошуа Рейнольдс — исполнял все желания клиентов".