Будет о чем рассказать: как необычно и дешево встретить Новый год

Девушки в новогодних костюмах позируют на пляже в Ницце

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Попасть в Монако за 3,5 евро, встретить Новый год в Шотландии с русским размахом или нарядить елку на африканском острове? Нет проблем. Хотите арабскую сказку — это реально. До праздника меньше месяца, но выбрать путешествие еще не поздно. О том, в каких странах, кроме привычной Турции и Египта, можно встретить Новый год и как при этом сэкономить, — в материале РИА Новости.

Шотландский виски и русский размах

"Фейерверки, карнавалы, а еще — устрицы, морепродукты и знаменитые вискокурни — в Эдинбурге Новый год любят не меньше россиян, хотя обычно в Европе более популярно Рождество (25 декабря), — рассказывает Анастасия Тимошенко, эксперт по индивидуальным турам. — Те сорта виски, которые предлагают здесь (можно даже создать свой), зачастую не купить в Лондоне".

А если после захочется культурной программы, то в Эдинбурге можно бесплатно посетить картинную галерею с Рафаэлем, Тицианом, Рембрандтом, Ван Гогом, Веласкесом и другими знаменитыми художниками. Или Национальный музей Шотландии — посмотреть на чучело овечки Долли, первого клонированного млекопитающего.

Великобритания — страна недешевая, но найти билеты в Лондон в новогодние даты можно менее чем за 15 тысяч рублей в оба конца. Оттуда до столицы Шотландии — 4,5 часа на поезде. Неделя в местном отеле стоит от 25 тысяч рублей с человека. Виза делается две недели, еще есть шанс успеть.

В Монако за 267 рублей

Отправившись на Новый год в Монако, можно сделать шикарные фотографии и не встретить российских туристов. В общем, княжество стоит того, чтобы его посетить, и это необязательно дорого.

Новогодние праздники здесь начинаются буквально в ближайшие дни. Как сообщают в Управлении по туризму Монако, один из баров известного отеля превратится в горное шале "Снежная звезда". Ежедневно тут будут проходить чаепития и аперитивы с рождественскими угощениями, горячим шоколадом и глинтвейном, "Зимние вечеринки" — по четвергам.

В другом отеле сад во внутреннем дворе превратили в рождественскую ярмарку.

На площади Бомарше (Square Beaumarchais), где традиционно ставят самую эффектную елку в Монако, с 9 декабря по 7 января будет работать специальный бар с шампанским и деликатесами.

Новогодние авиабилеты в Ниццу обойдутся минимум в 25 тысяч рублей в оба конца. Оттуда до Монако несложно добраться на поезде — всего за 3,5 евро (около 250 рублей).

Стоимость отелей в новогоднюю ночь — от 20 тысяч рублей, зато в соседней Ницце есть номера в пять-десять раз дешевле (гостиницы и хостелы). Для посещения Монако достаточно шенгенской визы.

На восточный рынок — за золотом

Бахрейн — единственное островное государство в арабском мире — в древние времена был известен как "Райский сад" или остров тысячи пальм. Здесь посреди пустыни растет "Дерево жизни" (до сих пор загадка, откуда оно берет воду), есть Музей Корана и Музей жемчуга. Кстати, понырять за этой драгоценностью может любой желающий.

Актуальный для Нового года вопрос: как с алкоголем? В барах и ресторанах при отелях — нормально. Также (редкий случай) именно в Бахрейне разрешена торговля горячительным в специализированных магазинах.

Как уточнила представитель туроператора Маргарита Кузьмина, в гостиницах и елку наряжают, и отмечают весело.

На 15:00 вчерашнего дня туры в эту страну можно было купить за 76 тысяч рублей на двоих (четыре звезды, вылет 29 декабря на семь ночей). Мест мало. Визу оформляют в аэропорту прилета.

Африканская экзотика недорого

Есть еще экзотическая Африка — по цене Таиланда. Например, Танзания. Там Килиманджаро и Виктория — самая высокая гора и самое большое озеро на континенте.

А на Занзибаре (это автономия в Танзании) лучшие пляжи: светлый коралловый песок, мелкий и мягкий. Танзания — это еще и экзотическое сафари в национальном парке Серенгити.

На этом острове родился легендарный певец, солист группы Queen Фредди Меркьюри. Сейчас в его доме — отель-музей.

Сэкономить при путешествии в Танзанию несложно. На Новый год туроператоры поставили чартерные рейсы на Занзибар, цена — от 63 тысяч рублей с человека за неделю (с перелетом).

Услышать сразу двух президентов

Армения для россиян, конечно, менее экзотичная, но там точно найдется что посмотреть.

Местные гиды уверяют: зимой тут очень красиво, приезжайте смело.

Кстати, по телевидению в Армении транслируются новогодние обращения сразу двух президентов: сначала армянского, а час спустя — российского.