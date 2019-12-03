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РИА Новости

Юбилей с умершим мозгом. Выиграет ли Россия от разлада в НАТО

08:00 03.12.2019 (обновлено: 10:48 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
 Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Софья Мельничук. Лидеры Североатлантического альянса, у которого, по выражению Эммануэля Макрона, "наступила смерть мозга", обсудят животрепещущие проблемы. Удастся ли сохранить праздничную атмосферу на саммите, приуроченном к 70-летию НАТО, сказать трудно. Противоречий накопилось столько, что мероприятие на всякий случай проводят вдали от лишних глаз — в 30 километрах от центра Лондона. Не превратится ли юбилей в поминки, разбиралось РИА Новости.

Смерть мозга на седьмом десятке

"Расположенный на трехстах акрах живописной сельской местности графства Хартфордшир курорт The Grove — это первоклассный пятизвездочный отдых": так рекламируют на официальном сайте отель в 28 километрах от центра Лондона, где соберутся лидеры стран НАТО.
К их услугам — лучшие спа-комплексы, поля для гольфа и рестораны. Однако, скорее всего, на развлечения времени не останется — проблем накопилось немало, и их необходимо если уж не решить, то хотя бы обсудить.
"Европа стоит на краю пропасти", — говорил ранее французский лидер Эммануэль Макрон, отмечая, что ЕС пора воспринимать себя не только как экономическую, но и как геополитическую силу, иначе можно "потерять контроль над собственной судьбой".
Он к тому же усомнился в пятой статье устава НАТО, согласно которой "вооруженное нападение на одну или несколько союзных стран в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на блок в целом". За 70 лет эту норму применяли единожды — после террористической атаки на США в 2001 году.
© REUTERS / Charles PlatiauПрезидент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© REUTERS / Charles Platiau
Президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Союзники горячо возразили Макрону: альянс все еще жизнеспособен. Тем не менее все понимают, что трудностей хватает.
"Саммит юбилейный, но это не только не помогло сгладить серьезные разногласия, наоборот, они приняли очень острую форму", — указал в разговоре с РИА Новости Дмитрий Данилов, профессор МГИМО, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН.
Поднятые вопросы требуют принципиальных ответов. На недавней встрече министров стран НАТО в Брюсселе на высказывания Макрона отреагировали весьма неконкретно, считает Данилов.

Немыслимое на юбилее

В интервью британскому изданию The Economist Макрон также раскритиковал главного трансатлантического партнера Европы — США. По его словам, альянс существует только благодаря "гаранту последней инстанции". "Мы должны переоценить реалии НАТО в свете (сомнительной. — Прим. ред.) приверженности альянсу Соединенных Штатов", — отметил он.
Глава Пятой республики припомнил, как Дональд Трамп в прошлом году чуть не сорвал саммит, обрушившись на партнеров с критикой по поводу расходов на оборону. А затем и вовсе пригрозил выйти из организации.
Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что Трамп собирается сократить взносы в бюджет альянса с 22 до 16 процентов. Сэкономленные средства предполагается направить на помощь Грузии и Украине, что, впрочем, соответствует интересам блока.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО
И все же, по словам Макрона, Трамп — первый американский лидер, не разделяющий идею "европейского проекта". И все это, подчеркнул он, происходит, когда Европа противостоит подъему Китая, развороту к авторитаризму в России и Турции и внутренней нестабильности. Это было немыслимо еще пять лет назад, сетовал Макрон.
Единство все чаще оказывается под вопросом, и альянс как организация, обеспечивающая безопасность, уходит в небытие, пояснила РИА Новости Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СпбГУ.
"С одной стороны, НАТО сохраняется как самый крупный военно-политический блок в мире, однако внутри организации пересекается множество разных интересов, — рассуждает эксперт. — Пока была однозначная внешнеполитическая, геополитическая ситуация, противостояние двух идеологических лагерей, альянс был един, не возникало вопросов о финансовых ресурсах, не было разделения полномочий, безоговорочными лидерами выступали США". Сейчас все иначе.

Турецкий фактор

Одна из важных тем саммита — Турция. Масла в огонь подлил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он обратился к хозяину Елисейского дворца на "ты", усомнившись в значимости Парижа для организации.
"Не знаю, что такое для НАТО Франция, но Турция для альянса очень важна, — сообщил он. — Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие высказывания делают только те, у кого, как у тебя, мозг умер".
Выдвигая претензии к НАТО, Макрон имел в виду в том числе вывод американских войск с северо-востока Сирии и фактическое отречение Вашингтона от союзников-курдов в регионе. Это не было согласовано с европейскими партнерами и спровоцировало наступление турецких войск на север Сирии.
© AFP 2019 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Елисейском дворце в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Елисейском дворце в Париже
© AFP 2019 / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Елисейском дворце в Париже
В Анкаре в ответ на попытки союзников воспрепятствовать действиям турецкой армии объявили, что не поддержат план по защите Польши и стран Балтии от России, пока Турции не разрешат проводить операции против курдов. Ну а какое возмущение вызвала в Вашингтоне закупка российских систем ПРО С-400 вместо американских "Патриотов", хорошо известно.
Турция, по словам Дмитрия Данилова, — важный узел разногласий внутри организации. "Турки высказали мнение, что НАТО должна выполнять свое предназначение и обеспечивать коллективную оборону, имея в виду безопасность всех союзников, а не только восточный фланг", — говорит он. Анкара готова заблокировать усилия альянса по укреплению потенциала и оперативной деятельности на Востоке.
"Это очень серьезно, поскольку тут завязано много проблем: и отношения с Россией, и треугольник Европа — США — Турция, и в принципе военное планирование НАТО, при учете того, что Анкара — незаменимый союзник", — добавляет собеседник агентства, подчеркивая, что пока неясно, как этот узел развязать.

Китай, космос и терроризм

Ожидается, что лидеры стран — членов Североатлантического альянса признают космическое пространство новой оперативной сферой.
Это касается не только военно-технической сферы. Дело в том, уточняет Данилов, что космические системы и сейчас, и в будущем будут обеспечиваться Соединенными Штатами. "На фоне серьезных трансатлантических противоречий принятие такого решения, вероятно, означало бы для Европы еще большую зависимость от стратегии Вашингтона", — подчеркивает эксперт.
Подъем Китая — стратегический вопрос, который тоже не обойдут вниманием. Усиление позиций Пекина на мировой арене волнует страны НАТО по обе стороны Атлантики. США внесли Китай в список главных угроз безопасности, а Евросоюз признал КНР стратегическим и экономическим соперником.
© REUTERS / Simon Dawson Эксперты-криминалисты на месте инцидента на Лондонском мосту, в результате которого два человека были убиты, в Лондоне, Великобритания. 30 ноября 2019
Эксперты криминалисты на месте инцидента на Лондонском мосту, в результате которого два человека были убиты, в Лондоне, Великобритания. 30 ноября 2019
© REUTERS / Simon Dawson
Эксперты-криминалисты на месте инцидента на Лондонском мосту, в результате которого два человека были убиты, в Лондоне, Великобритания. 30 ноября 2019
Перед саммитом напомнил о себе и международный терроризм. Двадцать девятого ноября на Лондонском мосту от рук экстремиста, вооруженного ножом, погибли двое выпускников Кембриджа. Двадцативосьмилетний убийца был осужден за терроризм, но его досрочно освободили год назад.
Казалось бы, можно сплотиться в борьбе со столь серьезной угрозой. Однако объединению усилий мешает идеологическое противостояние с Москвой, отмечает Наталья Еремина.

Россия — все еще угроза

"Именно Россия эффективно противостоит исламскому радикализму, в частности в Сирии. Волей-неволей придется сотрудничать со страной, несущей угрозу", — продолжает собеседница агентства. Но идеологические рамки, в которые загнали НАТО, этому сильно мешают.
Кроме того, сам блок стал более разношерстным. "В альянс вошли страны бывшего соцлагеря со своим историческим опытом, который во многом противоречит идеологии Западной Европы", — указывает Еремина. Такие государства стремятся теснее взаимодействовать с Вашингтоном, а европейским лидерам, напротив, хочется больше независимости в том, что касается безопасности.
С этой точкой зрения согласен Дмитрий Данилов. "Идеология не позволяет изменить мнение о России как об угрозе, потому что решение должно быть общим, в том числе с точки зрения практического сотрудничества", — полагает он.
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Эксперт напоминает: на прошлом саммите американский лидер настоял на том, чтобы НАТО присоединилась к антитеррористической коалиции как организация. А сейчас французский лидер говорит о преувеличенности российской угрозы. Есть более серьезные вызовы — та же борьба с терроризмом. По мнению Макрона, в данном случае без России фактически невозможно взаимодействовать.
Для Москвы сложившаяся ситуация неоднозначна. С одной стороны — противоречия способствуют антироссийской истерии. С другой — если у альянса проблемы, значит, по каким-то направлениям и Россия становится тем самым актором, главным действующим игроком на полях мировой политики.
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Эммануэль МакронДональд ТрампТеракт в ЛондонеСаммит НАТОНАТОФранцияКитайТурцияРоссияСША
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