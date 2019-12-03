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РИА Новости

Названа главная опасность для России: кто виноват в вымирании

08:00 03.12.2019
11232
© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина гуляет с ребенком в парке Зарядье в Москве
Женщина гуляет с ребенком в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
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Тревожные новости: в этом году рождаемость сокращалась четвертый год подряд, отставая от смертности. Во многих регионах достигнут антирекорд. Как будет остановлено вымирание — не вполне понятно.
…Если вы уже набрали в грудь воздуха, чтобы заклеймить эту власть, ограбившую народ и заставляющую его вымирать, — не торопитесь.
Новость — из США.
А еще из Южной Кореи.
А еще из Японии.
А еще из Австралии.
А еще из всей без исключения Европы, а еще из Китая, Бразилии и даже (прозвучит удивительно, но факт) из многих процветающих мусульманских стран.
Ну, из России тоже, конечно. У нас также четвертый год подряд сокращение рождаемости, и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях констатировала: "Главный вызов, с которым сталкивается сейчас страна, — падение рождаемости, угроза ощутимого сокращения численности населения России. Если не остановим этот процесс, под вопросом окажется динамика развития страны, ее безопасность".
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"Бомба старения": ждать ли краха современной цивилизации?Людей старше 65 лет на Земле стало больше, чем детей в возрасте до 5 лет. Этот демографический перекос – настоящая "бомба старения", которая может взорвать привычный миропорядок. Действительно ли человечество переступило черту и вымирает, разбирается радио Sputnik.
…Что тут важно понять. Как бы ни подмывало по-быстрому обвинить в сокращении населения России власти (собственно, профессиональные обвинители так и делают, упоенно сарказмируя по поводу крошечных и недостаточных пособий и льгот многодетным), — реальность не согласна.
Реальность говорит нам о том, что демографический кризис становится глобальным — несмотря на объективные цифры о росте мирового населения и попсовые вопли о том, что людей становится слишком много.
На самом деле коэффициент рождаемости (total fertility rate) падает в совершенно разных странах — с разным укладом, разным уровнем жизни, разным государственным строем и разными религиями. Население уже сокращается или готовится сокращаться в таких разных странах, как богатые Объединенные Арабские Эмираты и бедная Украина. Свободная и процветающая Швейцария и несвободный бедноватый Иран. Социально ориентированная северная Финляндия и веселая латиноамериканская Бразилия, где о соцгарантиях представления смутные. Набожная Польша и атеистическая Чехия.
Магическую цифру в 2,1 ребенка на женщину (которая является "уровнем воспроизводства населения") только что перешагнула "вниз" нищая мусульманская Бангладеш — а до того богатая протестантская Исландия вслед за преуспевающей католической Ирландией.
Более того: грядущее (не сейчас, не завтра, а во второй половине века) сокращение населения уже пугает Индию, где, по нашим представлениям, все сидят друг на друге и производят по паре-тройке детишек в неделю просто от скуки.
Нет, повторимся: чисто арифметически население мира продолжает расти. Но происходит это по двум причинам.
Первая: эффект сокращения рождаемости всегда "оттянут" на поколение-полтора. В начале XXI века он еще более сглаживается резким увеличением продолжительности жизни. Еще долгие годы после того, как коэффициент рождаемости падает ниже 2,1 ребенка на женщину, население арифметически растет, потому что старшие поколения живут долго. Поэтому в Китае, где уже в открытую говорят о демографическом кризисе, по-прежнему формально увеличивается число китайцев (а в России кое-кто все еще верит, что они плодятся как кролики и поэтому непременно захватят Сибирь).
Вторая причина: на планете остаются очаги рождаемости, где средняя женщина по-прежнему производит по несколько детей. На сегодня это — Африка (почти вся), некоторые страны Азии (Пакистан, Афганистан, Оман, Йемен, Израиль) и пара стран Латинской Америки (Аргентина).
Есть еще один фактор — миграция. Благодаря ей, например, население многих стран Западной Европы или Северной Америки бодро растет, хотя местные уже давно и упорно не размножаются (то есть происходит практически замена населения).
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Но фокус в том, что в Африке сокращение рождаемости тоже происходит. С учетом недавнего старта тенденции — пока медленно. В сумме население все еще дает головокружительные цифры прироста. Тем не менее к концу века демографический кризис почти гарантированно накроет и Черный континент.
И к началу следующего века мы, человечество, рискуем подойти все еще многочисленным, но, во-первых, уже "пожилым" (процент пенсионеров в населении будет зашкаливающим), а во-вторых, скорее всего, уже "вымирающим" (то есть смертность на планете будет превышать рождаемость).
…Ну и теперь вопрос: кто виноват?
Вариантов ответа — два. Первый: виновато правительство — любое: Путин, Лукашенко, Трамп, султан Брунея, эмир Абу-Даби, премьер Исландии и премьер Венгрии Виктор Орбан, который уже два года пытается поднять рождаемость венгров всеми возможными льготами, но пока без толку.
Второй: виноваты мы, земляне. Это мы с вами поголовно, нация за нацией, переходим от идеи, что много детей — это круто и успех, к идее, что много детей — это наоборот.
В итоге развитых странах остаются только островки консерваторов, по-прежнему считающих, что их задача — плодиться, размножаться и наполнять Землю. Эти островки — довольно замкнутые "параллельные миры", вроде американских амишей, израильских евреев-ультраортодоксов и некоторых отечественных сект. Со стороны эти "островки" выглядят не очень презентабельно: там нет ни великих ученых, ни поп-звезд, ни других объектов всеобщего восхищения. Многие из них даже не в ладах с техникой и принципиально не пользуются смартфонами, то есть не смогут даже прочесть эту статью и написать к ней ругательный комментарий "автор пытается убедить, что это государство не виновато, и оправдать нищенское существование российских семей".
Условные амиши не смогут это написать. Но парадоксальным образом — на длительной дистанции (если только остальное человечество не придумает для себя мотивации воспитывать детей) именно им достанется наша планета.
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21 августа, 15:34Акценты
Спасение россиян от вымирания — в многодетных семьях Дорого и некогда. Россия может оказаться в новой демографической яме. По данным Росстата, рождаемость за полгода выросла только в двух регионах страны — Москве и Карачаево-Черкесии.
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Валентина МатвиенкоАвторыВ мире
Популярные комментарии
Автор не разбираясь в причинах сокращения рождаемости в России почему то переходит на Европу, Японию, Корею и даже Африку. Скажем население США за 10 лет увеличилось на 25 миллионов человек. В России тенденция к вымиранию И виноваты в этом не вторая мировая война и ни 90-е. А кое что и кое кто другие!
3 декабря, 08:08
mdmiguel dios
30010126
Социальная политика, обнищание населения и т.п., это есть причина и это ни для кого не секрет.
3 декабря, 08:28
sserj1679
39020114
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