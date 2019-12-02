Додон подтвердил, что у Плахотнюка были документы на другое имя

КИШИНЕВ, 2 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил со ссылкой на Службу информации и безопасности страны, что у олигарха Владимира Плахотнюка есть документы на другое имя.

Ранее председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Кирилл Моцпан заявил, что у экс-лидера Демпартии Плахотнюка есть еще один молдавский паспорт на другое имя.

"Мы запросили информацию в СИБ и получили информацию о том, что двум гражданам Молдавии были выданы паспорта на второе имя, один из них Плахотнюк. Для этого нужно, чтобы Служба информации безопасности открыла дело и для каких-то интересов национальной безопасности выдала человеку вторую идентичность", - сказал Додон в эфире местного телеканала TV8.

Президент пригласил представителей СИБ на заседание Высшего совета безопасности, чтобы разобраться в этой ситуации. При этом он сообщил, что Плахотнюк покинул страну через Приднестровье, после чего въехал в Одессу под своим именем.

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро