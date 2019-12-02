В ДНР обвинили Зеленского в попытках переиначить "Минск-2"

ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Условия для проведения местных выборов в Условия для проведения местных выборов в Донбассе , выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским , являются попыткой переиначить минские соглашения и не имеют ничего общего с действительностью, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее Зеленский в интервью газете Monde отметил, что настаивает на проведении выборов в Донбассе лишь после передачи участков госграницы под контроль Украины. При этом он выразил несогласие с минскими соглашениями, которые предусматривают обратный порядок действий.

"Заявления украинского президента, который все никак не может смириться с истинным смыслом Комплекса мер, в сущности представляют собой не что иное, как очередную попытку предать ревизии минские соглашения и переиначить их выгодным для властей Украины образом", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По словам Никоноровой, до выборов в Донбассе Киеву необходимо провести большой объем работы. В частности, ввести в действие закон об особом статусе региона, согласованный с республиками, закрепить его в конституции Украины, а также принять закон о недопущении преследования участников событий в Донбассе.

"Любые дополнительные требования, выдвигаемые Киевом, не имеют никакого отношения к действительности – ни представители республик, ни посредники минского процесса, ни его гаранты не допустят пересмотра Комплекса мер, одобренного Советом Безопасности ООН и имеющего статус международно-правого акта, обязательного к исполнению", - отметила полпред ДНР.

Она добавила, что "что никаких прав выдвигать свои условия у них нет", а все шаги, касающиеся судьбы Донбасса, должны соответствовать минским соглашениям и быть согласованы с ДНР и ЛНР.

Если руководству Украины хочется ускорить проведение выборов, что вообще-то является финальным из всех политических вопросов, то лучше прекратить разбрасываться громкими и совершенно голословными высказываниями и приступить к конструктивной деятельности – выполнению своих обязательств по Комплексу мер. Наталья Никонорова глава МИД ДНР глава МИД ДНР

Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.