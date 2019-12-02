Совбез призвал страны ООН не нарушать эмбарго на поставки оружия Ливии

ООН, 2 дек – РИА Новости. Члены Члены Совбеза ООН призвали страны, входящие в организацию, не нарушать эмбарго на поставки оружия в Ливию , говорится в заявлении СБ для прессы.

В ноябре источники в ООН сообщили РИА Новости, что группа экспертов санкционного комитета СБ подготовила закрытый доклад, в котором утверждается, что Турция, ОАЭ и Иордания нарушают эмбарго на поставку оружия в Ливию.

"Члены Совета безопасности выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушениях оружейного эмбарго, о чем рассказал в ходе своего брифинга спецпредставитель генсека ООН Гасан Саламе", - говорится в заявлении.

"Они призвали к полному соблюдению эмбарго на поставки оружия всеми странами-членами ООН в соответствии с резолюцией 1970. Они призвали все государства-члены не вмешиваться в конфликт и не предпринимать действий, которые бы обострили его", - подчеркивается в документе.