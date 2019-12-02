Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T23:47+0300
https://ria.ru/20191202/1561875396.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155700/40/1557004062_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7cc5c3217ba2a371ca566fa723fe6394.jpg
РИА Новости

Совбез призвал страны ООН не нарушать эмбарго на поставки оружия Ливии

23:47 02.12.2019
142
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
ООН, 2 дек – РИА Новости. Члены Совбеза ООН призвали страны, входящие в организацию, не нарушать эмбарго на поставки оружия в Ливию, говорится в заявлении СБ для прессы.
В ноябре источники в ООН сообщили РИА Новости, что группа экспертов санкционного комитета СБ подготовила закрытый доклад, в котором утверждается, что Турция, ОАЭ и Иордания нарушают эмбарго на поставку оружия в Ливию.
"Члены Совета безопасности выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушениях оружейного эмбарго, о чем рассказал в ходе своего брифинга спецпредставитель генсека ООН Гасан Саламе", - говорится в заявлении.
"Они призвали к полному соблюдению эмбарго на поставки оружия всеми странами-членами ООН в соответствии с резолюцией 1970. Они призвали все государства-члены не вмешиваться в конфликт и не предпринимать действий, которые бы обострили его", - подчеркивается в документе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
27 ноября, 13:57
Лавров заявил, что США пытаются обвинить Россию в происходящем в Ливии
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
310010
Обсудить 0
Совет Безопасности ООНЛивияООНВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ищут более долговременные варианты СНВ с участием Китая
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон не исключил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
США пока не смогли погасить задолженность перед ООН
Келли Крафт.
Постпред США при ООН пообещала членам Совбеза по бутылке бурбона
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
Российские военные отчитались о патрулировании в Сирии
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Помпео похвалил Зеленского за успехи в борьбе с коррупцией
Министр энергетики США Дэн Бруйетт
Дэна Бруйетта утверждили на посту нового министра энергетики США
Президент Бразилии Жаир Болсонару
В Бразилии задержали обвиняемого в подготовке нападения на президента
Президент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве
Додон подтвердил, что у Плахотнюка были документы на другое имя
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США довольны работой с Россией по борьбе с ядерным терроризмом
Буэнос-Айрес, Аргентина
СМИ: Аргентина начала переговоры с США по пошлинам на сталь
Табличка на здании палаты представителей США в Вашингтоне
СМИ: республиканцы отвергли обвинения демократов по импичменту
Американские военные в Сирии
Курды заявили, что американские военные вернулись на северо-восток САР
Президент США Дональд Трамп
После заявлений Зеленского дело по импичменту "закрыто", заявил Трамп
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:24Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии
11:24Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
10:54Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
Лента новостейМолния