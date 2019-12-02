После заявлений Зеленского дело по импичменту "закрыто", заявил Трамп

"Срочные новости: Президент Украины только что вновь заявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия и телефонных разговоров. Спасибо президент Зеленский. Дело закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец-то вновь начать работать!" — написал Трамп у себя в Twitter .

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на помощь расследования против собственного политического противника Байдена. Демократы контролируют палату представителей, что позволяет вынести Трампу импичмент в этой палате, однако в сенате для отстранения президента потребуется две трети голосов, а республиканское большинство выносить импичмент не намерено.