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РИА Новости

После заявлений Зеленского дело по импичменту "закрыто", заявил Трамп

23:37 02.12.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после комментариев украинского лидера относительно их телефонного разговора дело по импичменту "закрыто".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его телефонном разговоре с Трампом вопрос предоставления Киеву помощи и обсуждение расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена не были связаны.

"Срочные новости: Президент Украины только что вновь заявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия и телефонных разговоров. Спасибо президент Зеленский. Дело закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец-то вновь начать работать!" — написал Трамп у себя в Twitter.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на помощь расследования против собственного политического противника Байдена. Демократы контролируют палату представителей, что позволяет вынести Трампу импичмент в этой палате, однако в сенате для отстранения президента потребуется две трети голосов, а республиканское большинство выносить импичмент не намерено.
Президент США Дональд Трамп
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАВ мире
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