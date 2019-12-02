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РИА Новости

Додон не исключил, что вновь будет баллотироваться в президенты

23:37 02.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
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КИШИНЕВ, 2 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства, но окончательное решение он еще не принял.
"Я не исключаю того, что буду баллотироваться на второй срок", - сказал Додон в эфире местного телеканала TV8.
При этом он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.
Президент отметил, что решение будет принимать вместе со своей командой "и с народом".
Ранее Додон говорил, что президентские выборы должны состояться осенью 2020 года.

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