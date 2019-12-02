Додон не исключил, что вновь будет баллотироваться в президенты

КИШИНЕВ, 2 дек — РИА Новости. Президент Президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства, но окончательное решение он еще не принял.

"Я не исключаю того, что буду баллотироваться на второй срок", - сказал Додон в эфире местного телеканала TV8

При этом он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

Президент отметил, что решение будет принимать вместе со своей командой "и с народом".

Ранее Додон говорил, что президентские выборы должны состояться осенью 2020 года.