Помпео похвалил Зеленского за успехи в борьбе с коррупцией

"Никто не пытается претендовать на то, что риск коррупции уже побежден. Думаю, и президент Зеленский так думает. Но он явно добился улучшений и шагов в правильном направлении. Мы этому рады и продолжим поддерживать его усилия на этот счет", - добавил Помпео.