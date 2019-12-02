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РИА Новости

Помпео похвалил Зеленского за успехи в борьбе с коррупцией

23:27 02.12.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео похвалил президента Украины Владимира Зеленского за борьбу с коррупцией, хотя и отметил, что в этом вопросе осталось немало сделать.
"Он (Зеленский - ред.) много работает, он основательно взялся за работу. Мы предоставляем поддержку, чтобы помочь выкорчевать коррупцию, чтобы украинский народ мог гордиться своей демократией и отсутствием коррупции. Нужно сделать огромное количество работы", - сказал Помпео в интервью Fox News.
"Никто не пытается претендовать на то, что риск коррупции уже побежден. Думаю, и президент Зеленский так думает. Но он явно добился улучшений и шагов в правильном направлении. Мы этому рады и продолжим поддерживать его усилия на этот счет", - добавил Помпео.
Демократы начали процесс импичмента против президента США Дональда Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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