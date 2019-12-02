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РИА Новости

Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти и газа на Украину

23:22 02.12.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину до 1 июля 2020 года диверсифицировать поставки на Украину природного газа, СПГ, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника, указ о введении соответствующего решения СНБО опубликован на сайте президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 декабря 2019 года "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности", - сообщается в тексте указа.
Так, СНБО решил обеспечить разработку до 1 июля 2020 вопроса о диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника на уровне не более 30% от общих объемов поставок, и принять соответствующее решение.
Президент Украины Владимир Зеленский
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