Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти и газа на Украину

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 декабря 2019 года "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности", - сообщается в тексте указа.

Так, СНБО решил обеспечить разработку до 1 июля 2020 вопроса о диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника на уровне не более 30% от общих объемов поставок, и принять соответствующее решение.