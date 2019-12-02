Япония купит остров за 146 миллионов долларов для военных учений США

ТОКИО, 2 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга подтвердил в понедельник договоренность властей и токийской компании о приобретении необитаемого острова Магэ на юго-западе страны за 16 миллиардов иен (около 146 миллионов долларов) для проведения там учений палубных самолетов с авианосцев ВМС США

"Мы хотели бы скорее приступить к оборудованию этого постоянного объекта, который является чрезвычайно важным с точки обеспечения безопасности", - подчеркнул он.

Договоренность о покупке острова у компании Taston Airport была достигнута, по различным данным, ещё в январе этого года, однако проработка всех деталей завершилась лишь недавно.