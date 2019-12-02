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РИА Новости

Япония купит остров за 146 миллионов долларов для военных учений США

20:16 02.12.2019 (обновлено: 23:20 02.12.2019)
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© РИА Новости / ВМС США / Перейти в фотобанкАмериканский авианосец USS Harry Truman
Американский авианосец USS Harry Truman
© РИА Новости / ВМС США
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 2 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга подтвердил в понедельник договоренность властей и токийской компании о приобретении необитаемого острова Магэ на юго-западе страны за 16 миллиардов иен (около 146 миллионов долларов) для проведения там учений палубных самолетов с авианосцев ВМС США.
"Мы хотели бы скорее приступить к оборудованию этого постоянного объекта, который является чрезвычайно важным с точки обеспечения безопасности", - подчеркнул он.
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Договоренность о покупке острова у компании Taston Airport была достигнута, по различным данным, ещё в январе этого года, однако проработка всех деталей завершилась лишь недавно.
Остров Магэ площадью около восьми квадратных километров расположен в префектуре Кагосима в 400 километрах от авиабазы ВМС США Ивакуни. На острове предполагается построить аэродром и другие объекты.
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