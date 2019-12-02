США ищут более долговременные варианты СНВ с участием Китая

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. США не приняли решения о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией, ищут более долговременные варианты соглашения с участием КНР, заявил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Крис Форд.
Срок действия договора истекает в начале 2021 года.
"Это (продление СНВ-3 — ред.) рассматривается, мы не приняли того или иного решения", - сказал Форд, выступая в Центре имени Генри Стимсона в Вашингтоне.
"Мы ищем более долговременные варианты", - добавил он.
По его словам, США подходят к вопросу, исходя из того, насколько продление или непродление СНВ-3 поможет предотвращению трехсторонней гонки вооружений между Вашингтоном и Москвой, которые связаны условиями договора, а также и Пекином, который не входит в договор.
По словам Форда, даже если США продлят СНВ-3, Россия уже выстраивает потенциал "вне контекста СНВ-3". Он упомянул ряд образцов вооружений, представленных президентом России Владимиром Путиным, включая гиперзвуковые и подводные средства доставки.
"Большая часть этого, скорее всего, ни при каких сценариях не будет включена в СНВ-3", - констатировал Форд.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.