МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии

КИЕВ, 2 дек — РИА Новости. МИД Украины вызвал посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручил ему ноту протеста из-за интервью, в котором он заявлял об автономии национального меньшинства на Западной Украине и блокировании деятельности комиссии Украина — НАТО.
Такую позицию дипломат озвучил в беседе с изданием "Европейская правда".
В украинском МИД послу заявили о неприемлемости подобных высказываний. Кроме того, было дополнительно отмечено, что закон Украины "Об образовании" не нарушает прав украинцев венгерского происхождения, а дает им возможность "лучшей самореализации на Украине, что уже было подтверждено Венецианской комиссией".
Закон об образовании
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, сильно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Реализовывать его будут поэтапно до 2020 года.
30 октября, 18:45Сказано в эфиреКиев вытравливает с Украины нацменьшинства — Венгрия противВенгрия заблокировала заявление НАТО по Украине, так как документ не обязывал Киев соблюдать права венгерского меньшинства, сообщили СМИ. Эксперт Дмитрий Перлин напомнил в эфире радио Sputnik, что дискриминации на Украине подвергаются в первую очередь русские.
В прошлом году глава венгерского МИД заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что нет прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
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