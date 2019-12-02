МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии

КИЕВ, 2 дек — РИА Новости. МИД Украины вызвал посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручил ему ноту протеста из-за интервью, в котором он заявлял об автономии национального меньшинства на Западной Украине и блокировании деятельности комиссии Украина — НАТО.

Такую позицию дипломат озвучил в беседе с изданием "Европейская правда".

В украинском МИД послу заявили о неприемлемости подобных высказываний. Кроме того, было дополнительно отмечено, что закон Украины "Об образовании" не нарушает прав украинцев венгерского происхождения, а дает им возможность "лучшей самореализации на Украине, что уже было подтверждено Венецианской комиссией".

Закон об образовании

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, сильно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Реализовывать его будут поэтапно до 2020 года.