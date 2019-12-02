США пока не смогли погасить задолженность перед ООН

ООН, 2 дек – РИА Новости. США внесли в бюджет ООН за прошедшие недели около 563 миллионов долларов, однако эта сумма не покрывает полностью задолженность Соединенных Штатов перед организацией, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В октябре генсек ООН Антониу Гутерреш информировал представителей нью-йоркского дипкорпуса о серьезном ухудшении финансового положения организации. По состоянию на 9 октября 2019 года более 50 государств-членов, включая США, не выплатили взносы за текущий год в бюджеты всемирной ООН. Организация была вынуждена даже пойти на сокращение определенных видов деятельности и переход к экономному режиму действия штаб-квартиры в Нью-Йорке.

"За последние недели США сделали ряд взносов в размере примерно 563 миллионов долларов. Таким образом, они полностью уплатили взносы в регулярный бюджет за прошедшие годы", - сказал Дюжаррик.

В то же время он отметил, что ему "нужно проверить, сколько они еще должны за этот год". "Но мы чрезвычайно благодарны за частичную оплату взносов", - добавил он.

В октябре помощник генерального секретаря ООН Чандру Раманатан раскрыл журналистам объемы задолженностей государств перед организацией. По его словам, США должны были 674 миллиона долларов в нынешнем году и 381 миллион долларов за предыдущие годы в регулярный бюджет.