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РИА Новости

США пока не смогли погасить задолженность перед ООН

23:02 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ООН, 2 дек – РИА Новости. США внесли в бюджет ООН за прошедшие недели около 563 миллионов долларов, однако эта сумма не покрывает полностью задолженность Соединенных Штатов перед организацией, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В октябре генсек ООН Антониу Гутерреш информировал представителей нью-йоркского дипкорпуса о серьезном ухудшении финансового положения организации. По состоянию на 9 октября 2019 года более 50 государств-членов, включая США, не выплатили взносы за текущий год в бюджеты всемирной ООН. Организация была вынуждена даже пойти на сокращение определенных видов деятельности и переход к экономному режиму действия штаб-квартиры в Нью-Йорке.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
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"За последние недели США сделали ряд взносов в размере примерно 563 миллионов долларов. Таким образом, они полностью уплатили взносы в регулярный бюджет за прошедшие годы", - сказал Дюжаррик.
В то же время он отметил, что ему "нужно проверить, сколько они еще должны за этот год". "Но мы чрезвычайно благодарны за частичную оплату взносов", - добавил он.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
13 октября, 10:32
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В октябре помощник генерального секретаря ООН Чандру Раманатан раскрыл журналистам объемы задолженностей государств перед организацией. По его словам, США должны были 674 миллиона долларов в нынешнем году и 381 миллион долларов за предыдущие годы в регулярный бюджет.
Общая задолженность по регулярному бюджету составляла 1,385 миллиарда долларов, отметил он. При этом он уточнял тогда, что 97% от этой суммы задолжали семь государств: США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла.
Здание Министерства иностранных дел России
13 октября, 10:47
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0342032
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Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикООНСШАВ мире
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