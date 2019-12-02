В Британии автомобиль сбил группу школьников, один из них погиб

"Мы возбудили дело по статье "убийство" после произошедшей ранее в понедельник в городе Лоусон (к северо-востоку от Лондона) аварии. К сожалению, 12-летний мальчик скончался. Мы просим обратиться в полицию всех, у кого есть информация о случившемся", — говорится в Twitter полиции Эссекса.