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РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о госконтроле

22:52 02.12.2019 (обновлено: 22:53 02.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проекты законов об обязательных требованиях и о государственном контроле, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Правительство ранее рассмотрело эти два законопроекта в сфере контрольно-надзорной деятельности. Оба проекта разработаны в рамках "дорожной карты" по реализации механизма "регуляторной гильотины". Вице-премьер Константин Чуйченко рассчитывает, что их удастся принять в весеннюю сессию.
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Проект закона о госконтроле устанавливает процессуальные основы осуществления госконтроля и муниципального контроля, предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности. Второй документ - "Об обязательных требованиях в РФ" - определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований.
"Принятие законопроекта позволит создать системное процессуальное регулирование контрольно-надзорной деятельности, нацеленное на минимизацию административного давления на субъекты предпринимательской деятельности", - сообщается на сайте кабмина. Кроме того, принятие законопроекта о госконтроле будет способствовать снижению административного давления на бизнес.
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Госдума РФПравительство РФРоссияЭкономика
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