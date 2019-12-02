Правительство внесло в Госдуму законопроект о госконтроле

Правительство ранее рассмотрело эти два законопроекта в сфере контрольно-надзорной деятельности. Оба проекта разработаны в рамках "дорожной карты" по реализации механизма "регуляторной гильотины". Вице-премьер Константин Чуйченко рассчитывает, что их удастся принять в весеннюю сессию.

Проект закона о госконтроле устанавливает процессуальные основы осуществления госконтроля и муниципального контроля, предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности. Второй документ - "Об обязательных требованиях в РФ" - определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований.