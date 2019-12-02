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РИА Новости

Последствия обрушения моста под Оренбургом попали на видео

22:32 02.12.2019 (обновлено: 10:38 03.12.2019)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Следователи показали последствия обрушения автомобильного моста под Оренбургом, в результате которого пострадали два человека.
Видео с кадрами случившегося СК опубликовал на своем ютьюб-канале. В ролике видны разрушенные плиты моста, а также придавленные автомобили и перевернутый грузовик.
В понедельник обрушился пролет автомобильного моста на въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина. По данным МЧС, обрушение произошло, когда по ремонтируемому мосту при проведении работ проезжал большегруз с полуприцепом. Как отмечает СК, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека.
Позднее следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба".
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Следственный комитет РФМЧС РФРоссияОренбургПроисшествия
Популярные комментарии
Дайте угадаю. Виноват руководитель компании владельца грузовика. У него не было лицензии на использование огнетушителя установленного типа в грузовике.
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Станислав Лахтин
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