В Москве госпитализировали мужчину, избитого таксистом

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Полицейские задержали таксиста, после конфликта с которым в новой Москве клиент попал в больницу, сообщает в понедельник пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, поздно вечером в субботу поступило сообщение, что в поселке завода Мосрентген госпитализирован 26-летний мужчина с диагнозом внутрибрюшное кровотечение. Полицейские установили, что до этого у него был конфликт с таксистом. По данным ведомства, таксист ударил мужчину ногой в живот.
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Полицейские в воскресенье задержали подозреваемого, 32-летнего официально не работающего мужчину, "который был изобличен в совершении данного преступления". Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".