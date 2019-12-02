В Москве госпитализировали мужчину, избитого таксистом

По информации ведомства, поздно вечером в субботу поступило сообщение, что в поселке завода Мосрентген госпитализирован 26-летний мужчина с диагнозом внутрибрюшное кровотечение. Полицейские установили, что до этого у него был конфликт с таксистом. По данным ведомства, таксист ударил мужчину ногой в живот.