На Кубани сгорел пассажирский автобус

СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Пассажирский автобус, следовавший из Краснодара в Ейск, загорелся на трассе, никто из пассажиров не пострадал, сообщает Пассажирский автобус, следовавший из Краснодара в Ейск, загорелся на трассе, никто из пассажиров не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, в понедельник в 20:59 диспетчеру Каневского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на 115 километре трассы Краснодар – Ейск на территории Каневского района произошло возгорание автобуса.

"В момент загорания автобус находился в движении. Пассажиры в количестве четырех человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.