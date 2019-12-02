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Религия и мировоззрение
2019-12-03T11:11+0300
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РИА Новости

Имам рассказал, в каком случае ислам допускает суррогатное материнство

22:18 02.12.2019 (обновлено: 11:11 03.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОплодотворение яйцеклеток в лаборатории
Оплодотворение яйцеклеток в лаборатории
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Суррогатное материнство, дискуссия о котором началась в обществе, допускается в исламе, когда это единственная возможность завести детей, заявил РИА Новости проректор Московского исламского института по учебной работе, имам мечети в подмосковной Балашихе Раис Измайлов.
"Важно, чтобы женщина вынесла ребенка, поэтому в исламе суррогатное материнство разрешается только в крайних случаях, когда другие методы родить не помогают", - сказал РИА Новости Измайлов.
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. Он считает важным, чтобы в этой сфере была определена моральная норма с участием РПЦ. По его мнению, это естественно в связи с развитием культуры, цивилизации и появлением новых нравственных вызовов.
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По словам Измайлова, "традиционные религии ополчились против суррогатного материнства", потому что у женщин может быть неверная мотивация для использования такой возможности родить, например, "женщина не хочет портить фигуру, занята карьерой или спортом и сама не хочет рожать". Он уверен, что нельзя относиться к суррогатному материнству как к услуге, когда "кто-то просто покупает тело суррогатной матери как рабыню, использует его и забирает детей". Также исключается обращение к суррогатному материнству в однополых парах или для людей нетрадиционной ориентации, уточнил Измайлов.
Имам назвал суррогатное материнство видом помощи, "хотя за нее и платят", и сравнил это с помощью кормилиц – "молочных матерей" в исламской традиции. По его словам, между ребенком и женщиной "даже в случае грудного вскармливания возникает связь - и духовная, и физическая", а в исламской традиции – даже родственные отношения. Отсюда вводятся ограничения, например, "родной и вскормленный ребенок не могут создать семью".
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"У нас есть понятия "молочный брат", "молочная сестра" и "молочная мама". К молочной маме проявляют уважение, с ними поддерживают отношения и порой даже более близкие, чем с другими родственниками. Потому что это мать, которая вскормила человека", — рассказал имам.
По его мнению, к суррогатной матери должно быть такое же отношение, как в исламе к молочной матери, а не "как зачастую бывает в светском обществе: вскормила детей и до свидания". "Молочная, или суррогатная мать могут навещать ребенка и поддерживать с ним связь. А родители должны нести и финансовую ответственность за здоровье суррогатной матери в случае осложнений после родов", - отметил Измайлов.
Как пример решения проблемы бесплодия имам привел случаи, когда жены просили мужей "завести вторую жену, чтобы родить наследника". И хотя по традиции жены одного мужа живут отдельно, иногда "женщины навещают друг друга и участвуют в воспитании детей от одного мужа", подытожил он.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДмитрий КиселевРоссиярелигияОбщество
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