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РИА Новости

В Оренбурге после обрушения моста завели уголовное дело

22:07 02.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Следователи в Оренбургской области возбудили уголовное дело после обрушения моста в ходе ремонтных работ, сообщается на сайте СУСК по региону.
В понедельник обрушился пролет автомобильного моста на въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина. По данным МЧС, обрушение произошло, когда по ремонтируемому мосту при проведении работ проезжал большегруз с полуприцепом. Как отмечает СК, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, также они намерены назначить ряд экспертиз, изъять техническую и служебную документацию и допросить очевидцев.
Кадры с места обрушения моста на окраине Оренбурга
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Следственный комитет РФМЧС РФОренбургПроисшествия
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