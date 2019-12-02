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РИА Новости

В Москве представили виртуальный интернет-помощник для пациентов

21:47 02.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
 Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Новый интернет-сервис для пациентов "Виртуальный помощник", представляющий собой информационный канал с постоянно обновляемой информацией и ответами на вопросы, которые могут возникнуть при обращении в медицинскую организацию, представлен на X Всероссийском конгрессе пациентов в Москве.
Как сообщили в пресс-службе ФОМС, "Виртуальным помощником" может воспользоваться каждый, кто обращается за медицинской помощью. Интернет-сервис не требует мобильного сервисного приложения: его можно использовать через любой мессенджер.
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"Информирование пациентов очень важно, и мы информируем их и традиционными способами – через смс, телефонные обзвоны, почтовую рассылку и тому подобное. Но люди 20-45 лет не так часто обращаются в медицинские учреждения и не очень откликаются на смс-оповещения, но много времени проводят в социальных сетях и месенджерах. Для этой категории граждан мы создали интернет-сервис, который позволит получить доступ ко всей информации об организации медицинской помощи по ОМС", - приводится в сообщении пояснение генерального директора страховой медицинской организации - члена Всероссийского союза страховщиков Надежды Гришиной.
С помощью "Виртуального помощника" в скором времени можно будет узнать о диспансеризации, о том, какие возможности предоставляет система ОМС, как получить полис ОМС, какие профилактические обследования можно пройти бесплатно для конкретного пола и возраста, и связаться напрямую со страховым представителем компании, добавила Гришина.
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Обязательное медицинское страхованиеЗдоровьеМоскваОбщество
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