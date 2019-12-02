В Москве представили виртуальный интернет-помощник для пациентов

"Информирование пациентов очень важно, и мы информируем их и традиционными способами – через смс, телефонные обзвоны, почтовую рассылку и тому подобное. Но люди 20-45 лет не так часто обращаются в медицинские учреждения и не очень откликаются на смс-оповещения, но много времени проводят в социальных сетях и месенджерах. Для этой категории граждан мы создали интернет-сервис, который позволит получить доступ ко всей информации об организации медицинской помощи по ОМС", - приводится в сообщении пояснение генерального директора страховой медицинской организации - члена Всероссийского союза страховщиков Надежды Гришиной.