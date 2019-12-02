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РИА Новости

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

21:47 02.12.2019 (обновлено: 09:28 03.12.2019)
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. В Оренбурге во время ремонтных работ обрушился пролет автомобильного моста, сообщили в МЧС.
Два человека получили травмы средней степени тяжести. Погибших нет.
"В результате происшествия произошло заваливание моста, пролет 150-200 метров", - уточнило ведомство в Telegram-канале.
К работам на месте ЧП привлечены 39 человек и 15 единиц техники.
Позднее в сообществе "Оренбург онлайн" во "ВКонтакте" появилось видео с места обрушения. На кадрах видно, что сооружение завалилось набок.
Причину происшествия устанавливают. Движение в районе ЧП парализовано.
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МЧС РФОренбургПроисшествия
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