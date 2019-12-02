Лесопромышленные предприятия Кубани получили 156 млн руб господдержки

КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Предприятия лесопромышленного комплекса Предприятия лесопромышленного комплекса Краснодарского края получили более 156 миллионов рублей господдержки с начала года, сообщает администрация региона.

Уточняется, что развитие деревообрабатывающей и мебельной промышленности Кубани обсудили в ходе расширенного заседания, которое провел вице-губернатор Василий Швец

"С начала года семь предприятий лесопромышленного комплекса смогли воспользоваться займами фонда развития промышленности на льготных условиях под 3-5% годовых, а два – получили субсидии в рамках краевой госпрограммы. Общая сумма господдержки от региона составила более 156 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил Швец, в ближайшие несколько лет на Кубани будут появляться новые школьные, дошкольные и спортивные объекты. "Стоимость их строительства и комплектации – более 6,3 миллиарда рублей. Важно, чтобы мебель для учеников в этих учреждениях была кубанского производства", – приводятся слова замгубернатора.

По его словам, мощности местных производителей позволяют закрыть потребности региона в качественной продукции. Кроме того, мебель кубанского производства конкурентоспособна и соответствует необходимым нормам.

Как отметил руководитель регионального департамента промышленной политики Иван Куликов, в соответствии со Стратегией-2030 деревообрабатывающая промышленность является одним из приоритетных направлений развития экономики региона. Глава ведомства рассказал об итогах развития отрасли за текущий год и обозначил планы на предстоящий. В числе задач – продолжение работы над расширением рынков сбыта, продвижением продукции. Так, на 2020 год запланировано участие в более чем десяти отраслевых выставках.