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РИА Новости

Лесопромышленные предприятия Кубани получили 156 млн руб господдержки

21:37 02.12.2019
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© РИА Новости / РуновСамшитовый лес на Кубани
Самшитовый лес на Кубани
© РИА Новости / Рунов
КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Предприятия лесопромышленного комплекса Краснодарского края получили более 156 миллионов рублей господдержки с начала года, сообщает администрация региона.
Уточняется, что развитие деревообрабатывающей и мебельной промышленности Кубани обсудили в ходе расширенного заседания, которое провел вице-губернатор Василий Швец.
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"С начала года семь предприятий лесопромышленного комплекса смогли воспользоваться займами фонда развития промышленности на льготных условиях под 3-5% годовых, а два – получили субсидии в рамках краевой госпрограммы. Общая сумма господдержки от региона составила более 156 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил Швец, в ближайшие несколько лет на Кубани будут появляться новые школьные, дошкольные и спортивные объекты. "Стоимость их строительства и комплектации – более 6,3 миллиарда рублей. Важно, чтобы мебель для учеников в этих учреждениях была кубанского производства", – приводятся слова замгубернатора.
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По его словам, мощности местных производителей позволяют закрыть потребности региона в качественной продукции. Кроме того, мебель кубанского производства конкурентоспособна и соответствует необходимым нормам.
Как отметил руководитель регионального департамента промышленной политики Иван Куликов, в соответствии со Стратегией-2030 деревообрабатывающая промышленность является одним из приоритетных направлений развития экономики региона. Глава ведомства рассказал об итогах развития отрасли за текущий год и обозначил планы на предстоящий. В числе задач – продолжение работы над расширением рынков сбыта, продвижением продукции. Так, на 2020 год запланировано участие в более чем десяти отраслевых выставках.

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