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РИА Новости

Поезда на МЦД-1 следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя

21:28 02.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск первого Московского центрального диаметра
Запуск первого Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сбой произошел в движении поездов на Московском центральном диаметре на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЦД-1) из-за срыва стоп-крана, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в сети микроблогов Twitter.
"Поезда на МЦД-1 и Белорусском направлении следуют с увеличенными интервалами из-за срыва стоп-крана от Одинцово в направлении Москвы. Движение вводится в график", - говорится в сообщении.
Компания приносит извинения за неудобства.
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Московские центральные диаметры (МЦД)Центральная пригородная пассажирская компанияМоскваОбщество
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