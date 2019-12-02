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РИА Новости

Антонов призвал международных правозащитников помочь по делу Селезнева

21:33 02.12.2019
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© Фото : U.S. Justice DepartmentРоссиянин Роман Селезнев, задержанный на Мальдивах по подозрению в кибер-преступлениях
Россиянин Роман Селезнев, задержанный на Мальдивах по подозрению в кибер-преступлениях
© Фото : U.S. Justice Department
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов направил письмо в несколько мировых организаций по защите прав человека, среди которых Amnesty International USA, Human Right Watch и другие, и попросил обратить внимание на судьбу находящегося в заключении в США россиянина Романа Селезнева и помочь с оглаской этого дела.
Роман Селезнев был признан присяжными в штате Вашингтон виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам кибермошенничества в августе 2016 года и в апреле 2017-го приговорен к 27 годам тюрьмы - это беспрецедентно высокий срок по подобным обвинениям в США.
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"Ваши организации хорошо известны своей почетной миссией защиты и охраны прав человека. Я хочу обратить ваше внимание на вышеупомянутое дело", - говорится в письме, датированном 30 ноября 2019 года.
Посол отметил, что Селезнев находится в длительном заключении в США. Дипломат посетовал, что из-за специального режима в тюрьме Селезнев не имеет возможности "нормально принимать пищу и отдыхать". Кроме того, ему необходима специальная медицинская помощь и надзор, поскольку он страдает от гепатита и эпилепсии. При этом необходимая МРТ для анализа его состояния не была проведена, отметил Антонов в своем письме.
"Я был бы благодарен, если с вашей помощью удалось придать этот вопрос гласности. Каждый заключенный имеет право на человеческое отношение и содержание независимо от срока и его национальности", - заключил Антонов.
Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев в 2014 году был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.
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Приговор Роману СелезневуРоман СелезневHuman Rights WatchАнатолий АнтоновAmnesty InternationalРоссияСШАВ мире
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