Антонов призвал международных правозащитников помочь по делу Селезнева

Россиянин Роман Селезнев, задержанный на Мальдивах по подозрению в кибер-преступлениях

ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Посол Российской Федерации в США Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов направил письмо в несколько мировых организаций по защите прав человека, среди которых Amnesty International USA, Human Right Watch и другие, и попросил обратить внимание на судьбу находящегося в заключении в США россиянина Романа Селезнева и помочь с оглаской этого дела.

Роман Селезнев был признан присяжными в штате Вашингтон виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам кибермошенничества в августе 2016 года и в апреле 2017-го приговорен к 27 годам тюрьмы - это беспрецедентно высокий срок по подобным обвинениям в США

"Ваши организации хорошо известны своей почетной миссией защиты и охраны прав человека. Я хочу обратить ваше внимание на вышеупомянутое дело", - говорится в письме, датированном 30 ноября 2019 года.

Посол отметил, что Селезнев находится в длительном заключении в США. Дипломат посетовал, что из-за специального режима в тюрьме Селезнев не имеет возможности "нормально принимать пищу и отдыхать". Кроме того, ему необходима специальная медицинская помощь и надзор, поскольку он страдает от гепатита и эпилепсии. При этом необходимая МРТ для анализа его состояния не была проведена, отметил Антонов в своем письме.

"Я был бы благодарен, если с вашей помощью удалось придать этот вопрос гласности. Каждый заключенный имеет право на человеческое отношение и содержание независимо от срока и его национальности", - заключил Антонов.