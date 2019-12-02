В Госдуме прокомментировали закон о допрегулировании СМИ-иноагентов

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский назвал правильным и своевременным закон о дополнительном регулировании в России деятельности СМИ-иноагентов.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов.
"Я считаю, что закон правильный, закон своевременный. Это зеркальный ответ на недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом", — сказал Боярский РИА Новости.
Закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов позволит признавать иностранными агентами физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. Иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.
В выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что это СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Предполагается, что заниматься перечнем физических лиц-иноагентов будет Минюст, согласовывая свои действия с МИД.