В Госдуме прокомментировали закон о допрегулировании СМИ-иноагентов

"Я считаю, что закон правильный, закон своевременный. Это зеркальный ответ на недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом", — сказал Боярский РИА Новости.

Закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов позволит признавать иностранными агентами физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. Иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.

В выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что это СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Предполагается, что заниматься перечнем физических лиц-иноагентов будет Минюст, согласовывая свои действия с МИД.