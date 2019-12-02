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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали закон о допрегулировании СМИ-иноагентов

21:26 02.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский назвал правильным и своевременным закон о дополнительном регулировании в России деятельности СМИ-иноагентов.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов.

"Я считаю, что закон правильный, закон своевременный. Это зеркальный ответ на недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом", — сказал Боярский РИА Новости.

Закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов позволит признавать иностранными агентами физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. Иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.
В выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что это СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Предполагается, что заниматься перечнем физических лиц-иноагентов будет Минюст, согласовывая свои действия с МИД.
Андрей Клишас
Вчера, 11:13
Клишас сравнил российский и американский законы об иноагентах
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Сергей БоярскийГосдума РФВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ну наконец-то, давно пора.Ну, либерасты всех мастей, с праздником вас!!!!!
2 декабря, 22:09
ЕБЕвгений Баймиев
32210018
Скажем Вдудь теперь будет говорить о том что он "инагент" и что вы думаете у негоаудитории поубавиться?)) Или молодежь которая его смотрит скажет "ой фу инагент"?))) - молодежь ориентирована на запад т.к. от туда идут инновации и прочий прогресс а Россия ничего кроме победы в ВОВ и тошнотворных "духовных скреп" предложить не может, хоть 10 таких законов примите всем накласть на ваши ценности))
2 декабря, 22:24
Сергей Эрзяев
24200221
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