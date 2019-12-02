Штаб Трампа отказал Bloomberg в аккредитации из-за его "предвзятости"

ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, который баллотируется на второй срок, принял решение отказать в аккредитации журналистам агентства Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, который баллотируется на второй срок, принял решение отказать в аккредитации журналистам агентства Bloomberg News , сославшись на предвзятость этого СМИ.

Как отмечается в обнародованном заявлении менеджера штаба Брэда Парскейла, отказ в аккредитации связан с тем, что ранее Bloomberg News приняло решение не проводить журналистских расследований против своего владельца и кандидата в президенты США от Демократической партии Майкла Блумберга. Этой политики агентство придерживалось и раньше, теперь же она будет распространяться и на других кандидатов в президенты от Демократической партии.

"В связи с тем, что они (руководство Bloomberg News – ред.) открыто провозгласили свою предвзятость, штаб Трампа больше не будет аккредитовать представителей Bloomberg News на митинги и другие мероприятия. Мы будем рассматривать запросы от конкретных репортеров или Bloomberg News в индивидуальном порядке. Эта политика штаба Трампа останется неизменной, пока Bloomberg News не изменит свое решение", - говорится в заявлении Парскейла.

Миллиардер Блумберг в прошлые выходные вступил в президентскую гонку с намерением "победить Трампа". Однако пока рейтинг политика значительно уступает соперникам по Демократической партии.