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РИА Новости

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника

21:04 02.12.2019 (обновлено: 21:19 02.12.2019)
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© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
Сотрудник отряда Лиза Алерт
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"
САРАТОВ, 2 дек — РИА Новости. Операция по поиску 12-летнего школьника из села Песчанка Самойловского района Саратовской области, который вечером 21 ноября не вернулся домой после прогулки с друзьями, в понедельник прекращена, сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".
Ранее в СК России сообщили, что 12-летний школьник вечером 21 ноября гулял с двумя приятелями, после чего они разошлись по домам, но по пути ребенок пропал. По факту его исчезновения завели уголовное дело по статье УК России "Убийство малолетнего". По данным главка МВД, мать мальчика сообщила в полицию об исчезновении сына утром 22 ноября, после чего сразу начались поиски. К поискам подключились волонтеры "Лиза Алерт".
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"На 11-й день поисков... принято решение свернуть работу штаба в селе Песчанка, где проживает пропавший мальчик… На данный момент на месте остается три поисковика для отработки автономных задач. Также работу продолжают сотрудники Следственного комитета, полиции, водолазная группа областной службы спасения", — сообщается на странице отряда "Лиза Алерт" Саратовской области в соцсети "ВКонтакте".
В отряде отметили, что с начала поисков пешие группы закрыли более 145 задач, около 50 маршрутов отработали автомобильные группы, при помощи беспилотников с воздуха осмотрено 150 квадратных километров территории в предполагаемом месте пропажи мальчика.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету — поиск нужно начинать как можно скорее.
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Поисковый отряд "Лиза Алерт"СаратовРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Правила "трёх суток" нет и не было никогда. Тем более, если пропадает ребёнок.
2 декабря, 22:52
АКАртём Крамар
1700002
заявление принимают через 3ое суток...ну это так неа заметку...
2 декабря, 22:49
ViDyawuyVdal' Госдепов
200008
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