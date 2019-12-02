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РИА Новости

В Киеве не исключили проблем в работе ГТС без договора на транзит

20:56 02.12.2019
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© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель не исключает проблем в работе ГТС в феврале-марте в случае сильных холодов, если договор на транзит газа не будет подписан.
"Единственным технический риск, который может быть - это если февраль и март будут холодными месяцами, когда у нас уже снизится давление в системе из подземных хранилищ. В дни пиковой нагрузки действительно могут быть проблемы с тем, чтобы прокачать всю систему", - сказал Оржель на пресс-конференции в понедельник.
Газодобывающее предприятие на Украине
29 ноября, 18:00
Новак: сроки заключения договора по транзиту газа зависят от Украины
При этом он выразил надежду, что сторонам удастся согласовать новый контракт на транзит газа по территории Украины.
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Алексей ОржельСитуация на УкраинеКиевУкраинаЭкономика
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