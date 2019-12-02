В Киеве не исключили проблем в работе ГТС без договора на транзит

"Единственным технический риск, который может быть - это если февраль и март будут холодными месяцами, когда у нас уже снизится давление в системе из подземных хранилищ. В дни пиковой нагрузки действительно могут быть проблемы с тем, чтобы прокачать всю систему", - сказал Оржель на пресс-конференции в понедельник.