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РИА Новости

В Сети появилось фото, предположительно, российского "Урана-9" в Сирии

20:56 02.12.2019 (обновлено: 22:09 02.12.2019)
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© Фото : страница Abraxas Spa в TwitterРобототехнический комплекс "Уран-9"
Робототехнический комплекс Уран-9
© Фото : страница Abraxas Spa в Twitter
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Сети появилась фотография, предположительно, российского боевого роботизированного комплекса "Уран-9", сделанная в Сирии.
Снимок в твиттере опубликовал пользователь Abraxas Spa. Он не уточнил, в какой части арабской республики снят этот кадр.
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Комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. В различных комплектациях он вооружен 30-миллиметровой пушкой 2A72, крупнокалиберным пулеметом, противотанковыми ракетами и противовоздушным ракетным комплексом "Игла". Боевая машина управляется дистанционно.
Кроме ударной версии, на аналогичной базе создали робота-сапера "Уран-6" и робота-пожарного "Уран-14". Технику этого семейства задействовали в антитеррористической операции в Сирии, в том числе при разминировании Пальмиры.
В январе этого года "Уран-9" приняли на вооружение российской армии.
Самые мощные армии в мире
22 мая 2018, 11:33
Самые мощные армии в мире
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Уран-9СирияРоссияВ мире
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