В Сети появилось фото, предположительно, российского "Урана-9" в Сирии

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Сети появилась фотография, предположительно, российского боевого роботизированного комплекса В Сети появилась фотография, предположительно, российского боевого роботизированного комплекса "Уран-9" , сделанная в Сирии

Снимок в твиттере опубликовал пользователь Abraxas Spa . Он не уточнил, в какой части арабской республики снят этот кадр.

Комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. В различных комплектациях он вооружен 30-миллиметровой пушкой 2A72, крупнокалиберным пулеметом, противотанковыми ракетами и противовоздушным ракетным комплексом "Игла". Боевая машина управляется дистанционно.

Кроме ударной версии, на аналогичной базе создали робота-сапера "Уран-6" и робота-пожарного "Уран-14". Технику этого семейства задействовали в антитеррористической операции в Сирии, в том числе при разминировании Пальмиры.