В Сети появилось фото, предположительно, российского "Урана-9" в Сирии

Снимок в твиттере опубликовал пользователь Abraxas Spa. Он не уточнил, в какой части арабской республики снят этот кадр.
Комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. В различных комплектациях он вооружен 30-миллиметровой пушкой 2A72, крупнокалиберным пулеметом, противотанковыми ракетами и противовоздушным ракетным комплексом "Игла". Боевая машина управляется дистанционно.
Кроме ударной версии, на аналогичной базе создали робота-сапера "Уран-6" и робота-пожарного "Уран-14". Технику этого семейства задействовали в антитеррористической операции в Сирии, в том числе при разминировании Пальмиры.
В январе этого года "Уран-9" приняли на вооружение российской армии.
22 мая 2018, 11:33Самые мощные армии в мире