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РИА Новости

Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

20:40 02.12.2019 (обновлено: 07:10 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМенеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк"
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Вклад "Новогодний бонус" действует для всех клиентов банка с 2 декабря по 15 января 2020 года. Ставка при сроке от четырех до девяти месяцев составит 4,85 процента, на срок девять месяцев — 5,25 процента.
Акция "Выгодный старт" доступна только тем, кто не открывал вклады в Сбербанке с 20 октября 2018-го по 20 ноября 2019 года. Предложение действует с 2 декабря по 31 января 2020 года. Ставка депозита для этой акции составляет от пяти до 5,85 процента годовых.
Минимальная сумма вклада для обоих предложений — 50 тысяч рублей. Оба счета являются непополняемыми.
В ноябре Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам, после того как Центробанк опустил ключевую ставку до 6,5 процента.
Денежные купюры
5 августа, 13:43
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
26532212214
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Сбербанк РоссииОбществоЭкономика
Популярные комментарии
У меня самая маленькая ставка 5.5 на каждый день. А тут 5.25 если ложить минимум на 9 месяцев? Классный у Сбера новогодний бонус.
2 декабря, 21:07
Алексей К
37150105
У вас свой банк или в вашей стране инфляция процентов 400?
2 декабря, 21:29
Z1Zlydennemets 1
1260009
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