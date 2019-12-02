В Госдуму внесли проект о запрете торговли смесями с никотином

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внёс в нижнюю палату парламента законопроект о запрете торговли сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Изменения вносятся в часть 8 статьи 19 федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Автор проекта отмечает, что в 2015 году был принят закон, согласно которому введен запрет на оптовую и розничную торговлю снюса (сосательного табака). Однако пробел в законодательстве привел к появлению в продаже жевательных и сосательных никотиносодержащих смесей без содержания табака, считает парламентарий.

"Концентрация никотина в данных смесях в среднем составляет 40- 60 мг, бывает и до 100 мг. В то время как в обычной сигарете его содержание составляет всего до 1,5 мг", - отмечает автор в пояснительной записке к документу.

Депутат подчёркивает, что употребление этих смесей ведет к заболеваниям верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта, увеличивается риск сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний.