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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о запрете торговли смесями с никотином

20:24 02.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внёс в нижнюю палату парламента законопроект о запрете торговли сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Изменения вносятся в часть 8 статьи 19 федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
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Автор проекта отмечает, что в 2015 году был принят закон, согласно которому введен запрет на оптовую и розничную торговлю снюса (сосательного табака). Однако пробел в законодательстве привел к появлению в продаже жевательных и сосательных никотиносодержащих смесей без содержания табака, считает парламентарий.
"Концентрация никотина в данных смесях в среднем составляет 40- 60 мг, бывает и до 100 мг. В то время как в обычной сигарете его содержание составляет всего до 1,5 мг", - отмечает автор в пояснительной записке к документу.
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Депутат подчёркивает, что употребление этих смесей ведет к заболеваниям верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта, увеличивается риск сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний.
"С учетом изложенного необходимо устранить правовой пробел путем внесения изменений и дополнений в статью 19 Федерального закона №15- ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", - добавляется в документе.
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Марат БариевГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
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