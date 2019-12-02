Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T20:23+0300
https://ria.ru/20191202/1561870927.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156184/64/1561846473_0:50:3067:1775_1036x0_80_0_0_e41051812b6b994ccbca2dc1e81eb54c.jpg
РИА Новости

Экс-глава МВД Абхазии отверг причастность к убийству в Сухуме

20:23 02.12.2019
3914
© Sputnik / Томас ТхайцукМинистр внутренних дел Республики Абхазия Гарри Аршба
Министр внутренних дел Республики Абхазия Гарри Аршба
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 2 дек – РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба отверг причастность к убийству двух человек в перестрелке в центре Сухума.
Аршбу, занимавшего пост министра с 2017 года, в понедельник отправили в отставку. Также от должностей освободили генпрокурора Зураба Ачбу и его заместителя Эшсоу Какалию. Этому предшествовал митинг с участием около 200 человек, среди которых были родственники погибших в ноябре в перестрелке в центре Сухума Алхаса Авидзбы и Астамура Шамбы. Один из инициаторов митинга Ахра Авидзба заявил о причастности Аршбы к убийству.

"Высказывания, которые прозвучали из уст Ахры Авидзба, о моей причастности к убийству Авидзба и Шамба, абсурдны. Я к этому преступлению никакого отношения не имею. Наоборот, прикладывал все усилия, чтобы это дерзкое преступление было раскрыто, а лица, причастные к нему, были наказаны", — заявил Аршба РИА Новости.

Неизвестные в масках 22 ноября открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. По данным МВД, два человека погибли, четверо пострадали.
Автомобиль МВД Абхазии
23 ноября, 13:59
МВД Абхазии задержало трех сельчанок за разбойное нападение
214221
Обсудить 0
МВД АбхазииАбхазияВ мире
Рекомендуем
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Сотрудник отряда Лиза Алерт
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Врачи во время операции
Московские врачи спасли ребенка, который пытался помочь котенку
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг объявила войну белым мужчинам
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Солнцево
В московском районе Солнцево объявили карантин
Момент ДТП с грузовиком в Татарстане попал на видео
Момент ДТП с грузовиком в Татарстане попал на видео
Волонтер фонда Сильные дети
"Стыдно и страшно": откровения лжеволонтеров о сборах в карман
Очки и документы
Кредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
СК рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на слова Киева о готовности принять "пару областей"
Феликс Тотиев на кладбище Город ангелов у могил шести своих внуков, погибших в результате теракта в бесланской школе №1 в 2004 году
Умер пенсионер, потерявший шестерых внуков при теракте в Беслане
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт оценил эффект возможных санкций США по "Северному потоку — 2"
Газораспределительная станция в Львовской области
В Киеве назвали условие отказа от исков к "Газпрому"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29СМИ: финский премьер готов уйти в отставку из-за забастовки почты
11:28Болсонару связал решение Трампа о пошлинах с предвыборной стратегией
11:27Китай назвал обвинения Помпео против Huawei и ZTE "токсичной ложью"
11:25Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ
11:24Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии
11:24Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
Лента новостейМолния