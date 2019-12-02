Экс-глава МВД Абхазии отверг причастность к убийству в Сухуме

Аршбу, занимавшего пост министра с 2017 года, в понедельник отправили в отставку. Также от должностей освободили генпрокурора Зураба Ачбу и его заместителя Эшсоу Какалию. Этому предшествовал митинг с участием около 200 человек, среди которых были родственники погибших в ноябре в перестрелке в центре Сухума Алхаса Авидзбы и Астамура Шамбы. Один из инициаторов митинга Ахра Авидзба заявил о причастности Аршбы к убийству.