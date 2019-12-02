Экс-глава МВД Абхазии отверг причастность к убийству в Сухуме

СУХУМ, 2 дек – РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба отверг причастность к убийству двух человек в перестрелке в центре Сухума.
Аршбу, занимавшего пост министра с 2017 года, в понедельник отправили в отставку. Также от должностей освободили генпрокурора Зураба Ачбу и его заместителя Эшсоу Какалию. Этому предшествовал митинг с участием около 200 человек, среди которых были родственники погибших в ноябре в перестрелке в центре Сухума Алхаса Авидзбы и Астамура Шамбы. Один из инициаторов митинга Ахра Авидзба заявил о причастности Аршбы к убийству.
"Высказывания, которые прозвучали из уст Ахры Авидзба, о моей причастности к убийству Авидзба и Шамба, абсурдны. Я к этому преступлению никакого отношения не имею. Наоборот, прикладывал все усилия, чтобы это дерзкое преступление было раскрыто, а лица, причастные к нему, были наказаны", — заявил Аршба РИА Новости.
Неизвестные в масках 22 ноября открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. По данным МВД, два человека погибли, четверо пострадали.
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