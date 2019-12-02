Лавров призвал избегать риторики по Нагорно-Карабахскому конфликту

"Мы заинтересованы в том, чтобы те договоренности о мерах доверия, налаживании гуманитарных контактов, в том числе по линии СМИ, которые были достигнуты на саммите в Вене и переподтверждены на министерской встрече в Москве, воплощались в жизнь. Они постепенно реализуются и, надеюсь, что предстоящая на этой неделе встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении позволит консолидировать эти процессы", - сказал Лавров в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.