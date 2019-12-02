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РИА Новости

Лавров призвал избегать риторики по Нагорно-Карабахскому конфликту

20:08 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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БАКУ, 2 дек - РИА Новости. Москва заинтересована, чтобы договоренности о мерах доверия по Нагорно-Карабахскому урегулированию воплощались, важно избегать риторики, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр 2 декабря прибыл в Баку с рабочим визитом. Во вторник пройдут его переговоры с азербайджанским коллегой.
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"Мы заинтересованы в том, чтобы те договоренности о мерах доверия, налаживании гуманитарных контактов, в том числе по линии СМИ, которые были достигнуты на саммите в Вене и переподтверждены на министерской встрече в Москве, воплощались в жизнь. Они постепенно реализуются и, надеюсь, что предстоящая на этой неделе встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении позволит консолидировать эти процессы", - сказал Лавров в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Согласен с вами, что в отношении долгосрочного политического урегулирования еще предстоит немало сделать. Абсолютно поддерживаю ваш тезис о том, что здесь нужно избегать риторики, которая идет вразрез с основополагающими принципами, одобренными обеими сторонами и закрепленными в Уставе ООН и в Хельсинском Заключительном акте", - отметил глава российского МИД.
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Сергей ЛавровНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
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