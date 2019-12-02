Патриарх Кирилл назвал темы Архиерейского собора РПЦ

"Нам предстоит тщательно рассмотреть и осмыслить процессы, происходящие сегодня во всемирном православии, и я надеюсь, что на ближайшем Архиерейском соборе будет четко определена наша позиция по отношению к расколам и к тем нашим братьям, которые, к сожалению, эти расколы поддерживают", - сказал патриарх на братской трапезе по окончании божественной литургии в храме Христа Спасителя.

Архиерейские соборы созываются Священным синодом, который пока не принимал такого решения. Наряду с Поместным собором Архиерейский собор является высшим органом церковной власти.

"Удивительно, как под влиянием внешних политических факторов наши православные собратья становятся на путь признания раскольников - людей, не имеющих законной хиротонии, то есть фактически мирян, которые называют себя священнослужителями! И особенно опасно и печально, что поддержка раскольникам оказывается не на уровне маргинальных групп, как бывало и раньше, но среди канонических поместных церквей", - сказал патриарх , слова которого приводит сайт РПЦ.

По его словам, в Русской церкви молятся "о том, чтобы силы зла не погубили единство православных церквей; чтобы не произошло смешение сил добра и зла в некую аморфную массу, где уже невозможно понять, где добро, а где зло, где правда, а где кривда, где канонический строй, а где попрание канонов". "Другими словами, мы с вами вступили в очень сложную эпоху, и успех нашего прохождения через эти испытания во многом зависит от внутреннего состояния нашей церкви. Чем крепче будет наше единство — как в решении задач внутреннего развития, так и в диалоге с мировым православием, - тем успешнее будут наши действия", - добавил предстоятель.