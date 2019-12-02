Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-02T20:00+0300
https://ria.ru/20191202/1561870478.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155995/12/1559951285_0:263:2394:1610_1036x0_80_0_0_20723eedf20cad84771aba453c994711.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл назвал темы Архиерейского собора РПЦ

20:00 02.12.2019
925
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ситуацию в мировом православии и вопрос признания украинских раскольников отдельными поместными церквами рассмотрит ближайший Архиерейский собор Русской православной церкви, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Нам предстоит тщательно рассмотреть и осмыслить процессы, происходящие сегодня во всемирном православии, и я надеюсь, что на ближайшем Архиерейском соборе будет четко определена наша позиция по отношению к расколам и к тем нашим братьям, которые, к сожалению, эти расколы поддерживают", - сказал патриарх на братской трапезе по окончании божественной литургии в храме Христа Спасителя.
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
21 ноября, 19:23Религия и мировоззрение
В РПЦ поддержали предложение о созыве совещания предстоятелей
Архиерейские соборы созываются Священным синодом, который пока не принимал такого решения. Наряду с Поместным собором Архиерейский собор является высшим органом церковной власти.
"Удивительно, как под влиянием внешних политических факторов наши православные собратья становятся на путь признания раскольников - людей, не имеющих законной хиротонии, то есть фактически мирян, которые называют себя священнослужителями! И особенно опасно и печально, что поддержка раскольникам оказывается не на уровне маргинальных групп, как бывало и раньше, но среди канонических поместных церквей", - сказал патриарх, слова которого приводит сайт РПЦ.
Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет
27 ноября, 08:00Религия и мировоззрение
"Семейная тайна". Кто и почему "слил" раскольника Филарета
По его словам, в Русской церкви молятся "о том, чтобы силы зла не погубили единство православных церквей; чтобы не произошло смешение сил добра и зла в некую аморфную массу, где уже невозможно понять, где добро, а где зло, где правда, а где кривда, где канонический строй, а где попрание канонов". "Другими словами, мы с вами вступили в очень сложную эпоху, и успех нашего прохождения через эти испытания во многом зависит от внутреннего состояния нашей церкви. Чем крепче будет наше единство — как в решении задач внутреннего развития, так и в диалоге с мировым православием, - тем успешнее будут наши действия", - добавил предстоятель.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви.
3010403
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеАрхиерейский собор РПЦНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьрелигияОбщество
Рекомендуем
Глава Федерации еврейских общин Александр Борода во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 сентября 2017
Федерация еврейских общин осудила кампанию по дискредитации Бороды
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В Челябинской области горит Троицкая ГРЭС
Действие тайфуна в городе Гамай провинции Северный Самар на Филиппинах
На Филиппинах отменили более сотни рейсов в преддверии тайфуна
Покровский собор (храм Василия Блаженного) и площадь Васильевский спуск
Снежный покров в Москве задержится до четверга
Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Превышения вредных веществ в воздухе после пожара в Петербурге нет
Новоселы заходят в свою новую квартиру после церемонии торжественной передачи служебного жилья военнослужащим войсковой части
Минобороны предложит увеличить компенсации военным за найм жилья
Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг
Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке
Сотрудники ДПС
Власти Оренбургской области назвали причину обрушения моста
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
В Приморье уволили главврача медцентра ДВФУ
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы
Землю с воинского захоронения в Бельгии передадут в музей главного храма ВС РФ
Землю с захоронения солдат в Бельгии отправят в Главный храм ВС России
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Пожарные удвоили группировку на месте тушения ангара в Петербурге
Сотрудник МЧС России во время тушения пожара
Пожарные ликвидировали возгорание на Троицкой ГРЭС
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек
Премьер-министр Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами России. 2 декабря 2019
Медведев продлил ввоз иномарок без "ЭРА-ГЛОНАСС" на Дальний Восток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29СМИ: финский премьер готов уйти в отставку из-за забастовки почты
11:28Болсонару связал решение Трампа о пошлинах с предвыборной стратегией
11:27Китай назвал обвинения Помпео против Huawei и ZTE "токсичной ложью"
11:25Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ
11:24Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии
11:24Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
Лента новостейМолния