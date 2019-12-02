Суд на Кубани рассмотрит дело отца, посадившего своего сына на цепь

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына. Мальчику удалось выбраться, и он был помещен в реабилитационный центр. Врачи подтвердили, что травм на теле ребенка нет. Кроме того Белореченский суд Краснодарского края ограничил отца мальчика, сажавшего сына на цепь, в родительских правах и передал ребенка матери.