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РИА Новости

Суд на Кубани рассмотрит дело отца, посадившего своего сына на цепь

19:59 02.12.2019
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© Depositphotos / jhandersenРебенок, прикованный цепью
Ребенок, прикованный цепью
© Depositphotos / jhandersen
СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Кубани, посадившего на цепь своего сына, передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына. Мальчику удалось выбраться, и он был помещен в реабилитационный центр. Врачи подтвердили, что травм на теле ребенка нет. Кроме того Белореченский суд Краснодарского края ограничил отца мальчика, сажавшего сына на цепь, в родительских правах и передал ребенка матери.
"Белореченским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях в полном объеме. Дело направлено в Белореченский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что санкция за наиболее тяжкое из преступлений предусматривает наказание от трех до пяти лет.
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Следственный комитет РФПрокуратура Краснодарского краяКраснодарский крайПроисшествия
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