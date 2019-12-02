Суд на Кубани рассмотрит дело отца, посадившего своего сына на цепь

СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Кубани, посадившего на цепь своего сына, передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына. Мальчику удалось выбраться, и он был помещен в реабилитационный центр. Врачи подтвердили, что травм на теле ребенка нет. Кроме того Белореченский суд Краснодарского края ограничил отца мальчика, сажавшего сына на цепь, в родительских правах и передал ребенка матери.
"Белореченским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях в полном объеме. Дело направлено в Белореченский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что санкция за наиболее тяжкое из преступлений предусматривает наказание от трех до пяти лет.
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