Помпео прокомментировал теракт на Лондонском мосту

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что теракт на Лондонском мосту, где осужденный за терроризм и выпущенный на свободу нападавший убил двух человек, говорит о необходимости строже судить террористов и ужесточать антитеррористическое законодательство.
"Людей не осуждают, людей слишком быстро выпускают (из тюрьмы - ред.), и мы видели, что случилось в Великобритании на прошлой неделе. Мы сталкиваемся с такими рисками по всем миру, и мы попросили страны от Азии до Африки и Ближнего Востока обновить свои законы по борьбе с терроризмом, чтобы они отражали тяжесть подобных деяний, риск для граждан и для всего мира. Остается еще немного сделать", - сказал Помпео в интервью Fox News.
"Страны не обновили свои законы по борьбе с терроризмом с тем, чтобы они отражали реальность, сложившуюся в мире после 11 сентября. Людей, которые совершают акты терроризма по всему миру, невозможно вернуть в их страны. Судебные системы этих стран не могут с ними справиться, обработать их дела. Так что они их не принимают, а это риск для всего мира", - добавил Помпео.
США добиваются от ряда стран репатриации их граждан, замешанных в терроризме, из Сирии и Ирака.
Нападение с ножом на мосту в Лондоне произошло в пятницу. Пять человек были ранены, двое из них скончались. Подозреваемого ликвидировала полиция, власти рассматривают инцидент как связанный с терроризмом. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, он был осужден за участие в террористической деятельности в 2012 году и освобожден в декабре 2018 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России