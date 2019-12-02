Помпео прокомментировал теракт на Лондонском мосту

"Страны не обновили свои законы по борьбе с терроризмом с тем, чтобы они отражали реальность, сложившуюся в мире после 11 сентября. Людей, которые совершают акты терроризма по всему миру, невозможно вернуть в их страны. Судебные системы этих стран не могут с ними справиться, обработать их дела. Так что они их не принимают, а это риск для всего мира", - добавил Помпео.