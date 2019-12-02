США не мешают поставкам медицинской продукции в Иран, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не мешают поставкам медицинской продукции в Иран

В интервью Fox News Помпео попросили прокомментировать заявления главы МИД Ирана Джавада Зарифа , который обвинил CША в "экономическом терроризме" и в том, что из-за Вашингтона граждане Ирана не имеют доступа к медицинским поставкам.

"Вызовы, с которыми сталкивается иранская экономика, — это прямой результат того, как руководят Ираном. Это не имеет никакого отношения к санкциям, которые мы ввели. Иранское руководство не может служить собственному народу", — заявил Помпео.

"Важно отметить, и мир должен это знать, что гуманитарная помощь, медицинские поставки и тому подобное разрешено ввозить в Иран. Наши санкции не затрагивают эти товары. Заявлять, будто американские санкции не позволяют иранскому народу доступ к медицинским товаром, глупо. Это просто попытка отвлечь внимание от катастрофы, которую устроили аятоллы своему собственному народу", — добавил госсекретарь США, имея в виду шиитских богословов в руководстве страны.