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РИА Новости

США не мешают поставкам медицинской продукции в Иран, заявил Помпео

19:39 02.12.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не мешают поставкам медицинской продукции в Иран.
В интервью Fox News Помпео попросили прокомментировать заявления главы МИД Ирана Джавада Зарифа, который обвинил CША в "экономическом терроризме" и в том, что из-за Вашингтона граждане Ирана не имеют доступа к медицинским поставкам.
"Вызовы, с которыми сталкивается иранская экономика, — это прямой результат того, как руководят Ираном. Это не имеет никакого отношения к санкциям, которые мы ввели. Иранское руководство не может служить собственному народу", — заявил Помпео.
"Важно отметить, и мир должен это знать, что гуманитарная помощь, медицинские поставки и тому подобное разрешено ввозить в Иран. Наши санкции не затрагивают эти товары. Заявлять, будто американские санкции не позволяют иранскому народу доступ к медицинским товаром, глупо. Это просто попытка отвлечь внимание от катастрофы, которую устроили аятоллы своему собственному народу", — добавил госсекретарь США, имея в виду шиитских богословов в руководстве страны.
При этом о недостатке медицинских товаров и лекарств в Иране из-за санкций заявляет не только руководство самого Ирана. В 2018 Международный суд ООН частично удовлетворил иск Тегерана к Вашингтону, потребовав от США устранить препятствия на пути свободного экспорта в Иран лекарств и других медицинских товаров, сельскохозяйственной продукции и запчастей для гражданской авиации.
Государственный секретарь США Майк Помпео
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200118
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Майк ПомпеоМохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
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