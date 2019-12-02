Землю с захоронения солдат в Бельгии отправят в Главный храм ВС России

ГЕНК (Бельгия), 2 дек — РИА Новости. Торжественная церемония заполнения капсулы землёй с места захоронения советских воинов прошла в понедельник в бельгийском городе Торжественная церемония заполнения капсулы землёй с места захоронения советских воинов прошла в понедельник в бельгийском городе Генке в рамках масштабной акции "Дорога памяти", передает корреспондент РИА Новости.

Минобороны России организовало военно-патриотическую акцию "Дорога памяти" в рамках подготовки к 75-летию Победы.

На муниципальном кладбище в Генке, расположенном на востоке страны, покоятся останки 73 советских военнослужащих, павших в период с 1941 по 1944 годы. Рядом с белыми каменными крестами установлен монумент и мемориальная плита с надписью на трёх языках, в том числе на русском: "Вечная память советским воинам, павшим на Лимбургской земле".

Капсулу с образцом земли доставят в Подмосковье, затем переместят в гильзы от снарядов и установят в главном храме Вооруженных сил РФ на территории филиала Центрального музея ВС РФ. Музей планируется открыть к 75-летию Великой Победы в мае.

В церемонии в Генке приняли участие представители российского посольства в Бельгии , властей города, местные активисты и волонтеры. Выступая перед собравшимися, бургомистр Вим Дриес отметил важность сохранения исторической памяти о погибших в борьбе с нацизмом. Он подчеркнул, что был ошеломлён цифрами человеческих жертв, которые понес СССР в войне.

"Сегодня здесь в капсулу будет набран кусочек земли, который отправят в Москву. Он станет символом памяти о 73 советских солдатах", — сказал глава Генка, добавив, что такие же церемонии запланированы и в ряде других бельгийских городов.

"Если мы можем помнить о том, чему научились в прошлом, мы сможем учиться и в будущем. Я бы хотел поблагодарить волонтеров из разных ассоциаций, благодаря усилиям которых сохраняется эта память. Мы считаем это важным и поддерживаем это", — сказал бургомистр.

Советник-посланник посольства РФ Дмитрий Бородин выразил в своем выступлении слова признательности местным властям, которые провели эту церемонию, отметив "чувствительность" тематики Второй мировой войны для всех российских граждан. "Нет ни одной семьи, которая оказалась бы не затронутой этой войной", - отметил он, выступая перед собравшимися.

"Те, кто захоронен здесь, отдали свои жизни за Родину, но они отдали ее также и за свободу Бельгии... И мы понимаем, что каждый, кто сражался против нацизма, заслуживает уважения", — сказал он, напомнив также про вклад бойцов бельгийского Сопротивления и антигитлеровской коалиции.

"Все вместе мы должны не допустить возрождения этого абсолютного зла, которым является нацизм. Поэтому нужно сохранять память, и мы храним ее для всех нас", — добавил он.

После вступительной части церемонии представитель одной из местных ассоциаций, склонив колени, заложил образец земли с мемориального захоронения в капсулу. Бургомистр передал ее представителю посольства, после чего она была помещена в специальный чемоданчик. В завершение церемонии прозвучали гимны Бельгии, России и Европы, участники возложили венки и цветы к мемориалу.

"Такие церемонии ценны именно в перспективе исторической памяти. Они свидетельствуют о том, что наметившийся тренд на забвение Второй мировой может быть всё-таки переломлен. Здесь, в этом городе, как в других бельгийских городах на локальном уровне, на уровне патриотических ассоциаций, местных властей с трепетом и должным вниманием относятся к сохранению исторической памяти", — сказал РИА Новости Дмитрий Бородин, сообщив, что в целом только по Бельгии будет собрано несколько десятков таких капсул.