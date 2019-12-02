Эксперт прокомментировал закон о предустановке российского ПО

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны может защитить российских разработчиков от недобросовестной конкуренции со стороны производителей мобильных платформ iOS и Android, заявил РИА Новости руководитель направления импортозамещения компании "Инфосистемы Джет" Андрей Малов.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон о запрете продажи электронной техники, например смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского ПО. Закон запрещает с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки российского программного обеспечения. Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
"Закон даст дополнительный импульс развитию отечественного программного обеспечения и увеличит пользовательскую базу. Также он защитит российских разработчиков от недобросовестной конкуренции со стороны производителей мобильных платформ iOS и Android, которые продвигают собственные сервисы, пользуясь практически монопольным положением на рынке", - считает эксперт.
"Иностранные компании без сомнения приспособятся к новому закону, так же как приспособились иностранные автопроизводители, которых обязали оснащать поставляемые в Россию автомобили средствами ГЛОНАСС", - указал он.