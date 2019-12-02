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РИА Новости

Эксперт прокомментировал закон о предустановке российского ПО

19:33 02.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны может защитить российских разработчиков от недобросовестной конкуренции со стороны производителей мобильных платформ iOS и Android, заявил РИА Новости руководитель направления импортозамещения компании "Инфосистемы Джет" Андрей Малов.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон о запрете продажи электронной техники, например смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского ПО. Закон запрещает с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки российского программного обеспечения. Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
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21 ноября, 16:11
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"Закон даст дополнительный импульс развитию отечественного программного обеспечения и увеличит пользовательскую базу. Также он защитит российских разработчиков от недобросовестной конкуренции со стороны производителей мобильных платформ iOS и Android, которые продвигают собственные сервисы, пользуясь практически монопольным положением на рынке", - считает эксперт.
"Иностранные компании без сомнения приспособятся к новому закону, так же как приспособились иностранные автопроизводители, которых обязали оснащать поставляемые в Россию автомобили средствами ГЛОНАСС", - указал он.
Здание Федеральной антимонопольной службы России
21 ноября, 19:03
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AndroidApple iOSВладимир ПутинРоссияТехнологииЭкономика
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