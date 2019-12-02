Эксперт прокомментировал закон о предустановке российского ПО

"Закон даст дополнительный импульс развитию отечественного программного обеспечения и увеличит пользовательскую базу. Также он защитит российских разработчиков от недобросовестной конкуренции со стороны производителей мобильных платформ iOS и Android, которые продвигают собственные сервисы, пользуясь практически монопольным положением на рынке", - считает эксперт.