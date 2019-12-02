Мастерские для людей с ограниченными возможностями открыли в Озерах

Директор Озерского центра социального обслуживания Ольга Моргунова рассказала, что более 70% молодых инвалидов имеют низкий уровень знаний и умений. Им не хватает общения, и они ощущают собственную ненужность. Таким образом, открытие социально-реабилитационного отделения призвано повысить качество жизни людей с ограниченными возможностями. Для центра закуплено оборудование для занятий ЛФК и оснащение для сенсорной комнаты.