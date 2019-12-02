Появилось видео с места обрушения моста в Оренбургской области

На кадрах видно, что сооружение завалилось набок. На месте работают спасатели, задействована спецтехника.

Ранее в региональных экстренных службах сообщили РИА Новости, что пролет автомобильного моста обрушился на въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина. В результате происшествия пострадали два человека.