Появилось видео с места обрушения моста в Оренбургской области

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео с места обрушения автомобильного моста в Оренбургской области. Ролик опубликован в сообществе "Оренбург онлайн" во "ВКонтакте".
На кадрах видно, что сооружение завалилось набок. На месте работают спасатели, задействована спецтехника.
Ранее в региональных экстренных службах сообщили РИА Новости, что пролет автомобильного моста обрушился на въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина. В результате происшествия пострадали два человека.
Причину происшествия устанавливают. Известно, что на мосту проводились ремонтные работы. Движение в районе ЧП парализовано.