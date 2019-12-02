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РИА Новости

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбургской области

19:24 02.12.2019 (обновлено: 09:29 03.12.2019)
15632
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео с места обрушения автомобильного моста в Оренбургской области. Ролик опубликован в сообществе "Оренбург онлайн" во "ВКонтакте".
На кадрах видно, что сооружение завалилось набок. На месте работают спасатели, задействована спецтехника.
Ранее в региональных экстренных службах сообщили РИА Новости, что пролет автомобильного моста обрушился на въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина. В результате происшествия пострадали два человека.
Причину происшествия устанавливают. Известно, что на мосту проводились ремонтные работы. Движение в районе ЧП парализовано.
Виды Оренбурга
Вчера, 18:26
Автомобильный мост обрушился на въезде в Оренбург, пострадали двое
1087387430
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Оренбургская областьОренбургПроисшествия
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2 декабря, 20:02
Анатолий Сердюков
13000010
Вот вам и очередной прорыв, вернее обрыв.
2 декабря, 20:25
mmax04011979
810009
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