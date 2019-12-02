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РИА Новости

Путин подписал закон о праве силовиков сбивать дроны-нарушители

19:24 02.12.2019 (обновлено: 19:29 02.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудники Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Сотрудники Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий силовикам уничтожать дроны-нарушители, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ разрешает ФСО, Росгвардии, МВД, СВР, ФСБ и ФСИН уничтожать незаконно используемые беспилотники.
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Закон направлен на обеспечение максимальной безопасности использования дронов.
Предусматриваются разные способы пресечения полетов беспилотников, угрожающих безопасности людей. В частности, может подавляться сигнал между оператором и летательным аппаратом, чтобы аппарат мог приземлиться спокойно и без всяких повреждений. Впоследствии дрон может быть использован как вещдок.
Авторами инициативы стали депутаты фракции "Единая Россия" Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Эрнест Валеев, Адальби Шхагошев, Анатолий Выборный и другие.
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