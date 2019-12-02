Путин подписал закон о праве силовиков сбивать дроны-нарушители

Предусматриваются разные способы пресечения полетов беспилотников, угрожающих безопасности людей. В частности, может подавляться сигнал между оператором и летательным аппаратом, чтобы аппарат мог приземлиться спокойно и без всяких повреждений. Впоследствии дрон может быть использован как вещдок.