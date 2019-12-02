В Театре Вахтангова началась церемония вручения "Звезды Театрала"

Среди претендентов на "Звезду Театрала"-2019: Роман Виктюк, Андрей Кончаловский, Константин Райкин, Дмитрий Крымов, Кирилл Серебренников, Светлана Немоляева, Олег Меньшиков, Сергей Безруков, Ирина Муравьева, Евгения Симонова, Максим Аверин, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Елизавета Боярская, Мария Миронова, Нелли Уварова, Даниил Страхов, Александр Петров, Евгений Цыганов и другие.

Лауреаты в самой почетной номинации "Легенда сцены" определяются редколлегией журнала "Театрал" и утверждаются Общественным советом Премии. В этом году будут награждены народные артисты СССР Тамара Синявская, Василий Лановой и народный артист России Марк Розовский.