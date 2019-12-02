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РИА Новости

В Театре Вахтангова началась церемония вручения "Звезды Театрала"

20:06 02.12.2019 (обновлено: 20:27 02.12.2019)
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© предоставлена пресс-службой премии "Звезда Театрала"фарфоровая статуэтка - премия "Звезда Театрала"
фарфоровая статуэтка - премия Звезда Театрала
© предоставлена пресс-службой премии "Звезда Театрала"
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Театре имени Евгения Вахтангова началась XII торжественная церемония вручения премии "Звезда Театрала", сообщает пресс-служба мероприятия.
Среди претендентов на "Звезду Театрала"-2019: Роман Виктюк, Андрей Кончаловский, Константин Райкин, Дмитрий Крымов, Кирилл Серебренников, Светлана Немоляева, Олег Меньшиков, Сергей Безруков, Ирина Муравьева, Евгения Симонова, Максим Аверин, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Елизавета Боярская, Мария Миронова, Нелли Уварова, Даниил Страхов, Александр Петров, Евгений Цыганов и другие.
Лауреаты в самой почетной номинации "Легенда сцены" определяются редколлегией журнала "Театрал" и утверждаются Общественным советом Премии. В этом году будут награждены народные артисты СССР Тамара Синявская, Василий Лановой и народный артист России Марк Розовский.
Премия "Звезда Театрала" - самая массовая зрительская акция. Ее лауреатов в 17 номинациях (лучшие премьеры, лучшие актеры, режиссеры) определяет по результатам интернет-голосования многомиллионная аудитория поклонников звезд театра и кино.
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КультураАндрей КончаловскийЗвезда театрала (премия)Дмитрий КрымовРоман ВиктюкКирилл СеребренниковСергей БезруковТеатрНовости культурыВладимир Машков
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