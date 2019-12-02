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РИА Новости

Умерла американская актриса Шелли Моррисон

19:26 02.12.2019
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© AFP 2019 / Getty Images/Michael BucknerАмериканская актриса Шелли Моррисон
Американская актриса Шелли Моррисон
© AFP 2019 / Getty Images/Michael Buckner
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Американская актриса Шелли Моррисон, известная по роли Росарио Салазар в сериале "Уилл и Грейс", скончалась в США в возрасте 83 лет, сообщает New York Times.
По словам ее мужа Уолтера Домингеса, Моррисон скончалась в воскресенье в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Как отмечают СМИ, в популярном американском сериале "Уилл и Грейс" Моррисон должна была появиться лишь в одном эпизоде, однако ее персонаж Росарио Салазар из Сальвадора так полюбился зрителям, что остался в картине еще на восемь сезонов.
За 64 года актерской карьеры Моррисон сыграла в более чем 60 картинах, в том числе в фильмах "Веселушка" и "Золото Маккены", а также в сериалах "Улицы Сан-Франциско", "Коломбо" и "Меня зовут Эрл".
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Шелли МоррисонСША
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