Умерла американская актриса Шелли Моррисон

По словам ее мужа Уолтера Домингеса, Моррисон скончалась в воскресенье в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Как отмечают СМИ, в популярном американском сериале "Уилл и Грейс" Моррисон должна была появиться лишь в одном эпизоде, однако ее персонаж Росарио Салазар из Сальвадора так полюбился зрителям, что остался в картине еще на восемь сезонов.