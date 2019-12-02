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Религия и мировоззрение
2019-12-02T19:11+0300
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РИА Новости

Главный раввин Москвы объяснил, когда возможно суррогатное материнство

19:11 02.12.2019
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© Фото : фото предоставлено пресс-службой главного раввина МосквыРаввин Пинхас Гольдшмидт
Раввин Пинхас Гольдшмидт
© Фото : фото предоставлено пресс-службой главного раввина Москвы
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Если женщина прибегает к услугам суррогатной матери чтобы самой избежать рисков беременности и родов, сохранить фигуру и личное время, то в этом случае ее поступок будет безнравственным с точки зрения иудаизма, во всех остальных случаях этот способ пополнения семьи допустим, заявил РИА Новости главный раввин Москвы, глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была бы определена с участием РПЦ моральная норма. На его взгляд, это естественно в связи с развитием культуры цивилизации и появлением новых нравственных вызовов.
Суррогатное материнство
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Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
"В святой Торе рассказывается, что жена праотца Яакова, Рахель, отчаявшись самостоятельно родить мужу ребенка, обратилась за помощью другой женщины, Билы: "Пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей через нее…" (Бытие, 30:3). Так на свет появился Дан, один из основателей колен израилевых. … А вообще, говоря современным языком, четыре из 12 колен Израиля — колено Дана, колено Нафтали, колено Гада и колено Ашера — были рождены в ситуации, как сказали бы сегодня, "суррогатного материнства". Каждый третий сын Израиля", - рассказал Гольдшмидт.
При этом, по словам раввина, обращение к суррогатному материнству допустимо лишь в крайнем случае, "когда испробованы все медицинские средства родить ребенка естественным путем". Еще один вариант — "когда роды несут угрозу жизни младенца или матери".
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"Обращаться же здоровой женщине к суррогатной матери только для того, чтобы уклониться от трудностей и рисков беременности и родов, сохранить фигуру или свободное время, как раз является серьезным нравственным проступком, который нельзя рассматривать как попытку создать здоровую, полноценную семью. С точки зрения еврейской традиции, этики и морали это безнравственный поступок", - пояснил раввин.
"Таким образом, семейная пара, не имеющая возможности произвести ребенка обычным путем, имеет право, в полном соответствии с заповедями Торы и текстами Талмуда, стремиться использовать все современные репродуктивные технологии, чтобы дать миру еще одну жизнь — в том числе и попросить помощи у суррогатной матери. Здесь нет греха ни на родителях, ни на ребенке", - заключил он.
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Вчера, 17:53Религия и мировоззрение
В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
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Религия и мировоззрениеПинхас ГольдшмидтНовости - Религия и мировоззрениеДмитрий КиселевРоссиярелигияОбщество
Популярные комментарии
Такое мнение является показательным для точек зрения православного христианства и иудаизма.
2 декабря, 19:24
Владимир Белогорский
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